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Росія пошкодила розподільчий центр Dnipro-M у Києві: компанія звернулася до клієнтів

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Росія пошкодила розподільчий центр Dnipro-M у Києві: компанія звернулася до клієнтів
Рятувальники гасять пожежу після ворожого обстрілу
фото: ДСНС Києва/Facebook

Співробітники внаслідок удару не постраждали

Розподільчий центр Dnipro-M у Києві отримав пошкодження через атаку Росії, можливі затримки з доставкою товарів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву компанії Dnipro-M.

У Dnipro-M зазначили, що 29 серпня об'єкт потрапив під ворожий удар, однак серед співробітників ніхто не постраждав. Наразі компанія активно відновлює роботу та попереджає клієнтів про ймовірні невеликі затримки з відправками й ремонтом інструментів. При цьому фахівці роблять усе можливе, щоб мінімізувати незручності, та за потреби напряму зв'язуватимуться з замовниками.

Нагадаємо, російська окупаційна армія вже п'яту добу майже безперервно атакує Україну дронами, завдаючи ударів по цивільній та логістичній інфраструктурі столичного регіону.  Зокрема, у селі Погреби на Київщині зафіксовано влучання у складські приміщення, що спричинило масштабну пожежу. За попередньою інформацією з мережі, удару зазнали саме складські приміщення мережі супермаркетів «АТБ». На оприлюднених очевидцями фото та відео видно густі клуби чорного диму, які піднімаються над районом.

Також під час чергової повітряної атаки на Київщину російські війська завдали удару по селищу Стоянка Бучанського району. Внаслідок обстрілу зафіксовано влучання в складські приміщення мережі магазинів «Аврора». 

Теги: Київ обстріл

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