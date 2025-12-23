Головна Київ Новини
Поліція прийшла до киянки, яка тримала вовка, і виявила у квартирі труп іншого хижака

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
фото: Національна поліція Укрвїни

Обох хижаків жінка придбала через інтернет та утримувала в непридатних умовах

У Києві поліцейські відкрили кримінальне провадження стосовно мешканки Оболонського району, яка утримувала у власній квартирі диких хижаків. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу поліції Києва.

Зазначається, що про подію правоохоронцям стало відомо з соціальних мереж. В інтернеті поширилось відео, як зоозахисники вилучають з оселі вовка, який вкусив 55-річну власницю помешкання.

Поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України та під час подальших слідчих дій виявили та вилучили з квартири киянки труп лисиці.

фото: Національна поліція України

За даними слідства, обох хижаків жінка придбала через інтернет та утримувала в непридатних умовах. За вказаним фактом триває досудове розслідування, встановлюються всі обставини. Крім того, правоохоронці звертатимуться у відповідні служби щодо вирішення питання подальшого утримання інших тварин, які перебувають у квартирі.

Нагадаємо, на столичній Оболоні жінка тримала у себе в квартирі справжнього вовка, який врешті ледь не з’їв її. Тварина завдала власниці поранень руки та стегна. Жінку госпіталізували, у лікарні зашили рани. Сусіди викликали швидку допомогу, в лікарні жінці зашили рани, але додому вона так і не потрапила. Саме тоді вона зателефонувала до рятувальників, оскільки вовк кидався та не давав зайти до квартири.

За даними зооволонтерів, жінка не вперше заводить диких тварин, адже сім років тому у неї вже вилучали двох вовків – Армана та Малиша – яких після лікування волонтери відправили жити за кордон у хороші умови.

