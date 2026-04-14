Росія вдарила по портовій інфраструктурі Одещини: пошкоджено іноземне судно

Окупанти цілеспрямовано б’ють по критичній інфраструктурі та логістиці Одеської області

Ворог пошкодив у порту Ізмаїла цивільне судно під прапором Панами

Уночі 14 квітня російські загарбники масовано атакували безпілотниками цивільну та портову інфраструктуру в Одеській області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

За словами чиновника, на території Ізмаїльського порту пошкоджено цивільне судно під прапором Панами, зокрема причал та баржу. Ушкоджень зазнало й портове обладнання.

Росія атакувала об'єкти морської інфраструктури в Ізмаїлі ударними безпілотниками

Внаслідок влучань зруйновано будівлю станції технічного обслуговування. Під удар потрапили й шість приватних будинків, у них пошкоджено покрівлі. Знищено два пасажирські автобуси, сім легкових автомобілів, також пошкоджено автомобіль «швидкої допомоги».

«На щастя, обійшлось без загиблих та постраждалих. На місцях працюють екстрені та комунальні служби, триває ліквідація наслідків», – каже він.

Унаслідок атаки знищено два автобуси й сім авто, пошкоджено «швидку»

До слова, зранку 10 квітня російські окупаційні війська атакували портову інфраструктуру Одеської області. Внаслідок влучання дрона зафіксовано пошкодження резервуара з олією.

Як повідомлялося, 8 квітня Російська Федерація вчергове атакувала Одеську область ударними безпілотниками. Унаслідок влучань спалахнули пожежі на території портової інфраструктури та в складських приміщеннях.