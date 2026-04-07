Проїзд в київському метро подорожчає. Що відомо

Епоха проїзду за 8 гривень у столичному метро добігає кінця: мерія офіційно розпочала підготовку до перегляду тарифів. Через багатомільярдні збитки та здорожчання енергоносіїв Віталій Кличко доручив розробити нове економічне обґрунтування вартості поїздок. Експерти вже прогнозують зростання ціни у півтора-два рази. «Главком» з’ясував, скільки коштує метро в інших містах України та який транспорт у столиці вже подорожчав.

Чому подорожчання громадського транспорту у Києві неминуче?

За словами міського голови, столиця дотує транспорт на колосальні суми – близько 12 млрд грн на рік. Зростання цін на енергоносії, пальне та запчастини робить нинішній тариф у 8 грн критично збитковим.

Цю думку підтримує і директор ГО «Інститут міста» Олександр Сергієнко. В етері «Київ24» він зазначив, що утримання старої ціни – це «популізм чистої води», який заважає стабільній роботі підземки.

«Я думаю, що вдвічі потрібно піднімати, можливо в півтора раза, щоб компенсувати зростання собівартості перевезень. Важливо пояснювати людям: щоб метро працювало стабільно, потрібні гроші та кваліфікована праця», – наголосив Сергієнко.

Таким чином, за прогнозами експерта, нова ціна може становити від 12 до 16 грн. Фахівець також запропонував вирахувати вартість проїзду через пропорцію доходів киян у 2018 та 2025 роках.

«Треба порахувати, яку частку складала сума в 8 гривень в 2018 році і подивитись відповідну частку середнього доходу киянина в 2025 році. І з цієї пропорції визначити вартість проїзду», – пропонує експерт.

Окремою проблемою є складність роботи в метрополітені. Сергієнко нагадав, що обслуговування мереж відбувається вночі, а через важкі умови знайти персонал стає дедалі важче – саме тому на курси водіїв поїздів зараз активно запрошують жінок.

Скільки коштує метро в інших містах України

На тлі підготовки Києва до нових тарифів, ситуація в інших мегаполісах виглядає так:

Дніпро: Наразі тут найдорожчий проїзд – 10 гривень. Діють комбіновані проїзні за 900 грн (для студентів – 450 грн), які охоплюють також трамваї та тролейбуси.

Харків: Проїзд залишається безкоштовним. Мер Ігор Терехов пообіцяв зберігати таку пільгу до кінця воєнного стану. До 2022 року квиток тут, як і в Києві, коштував 8 грн.

Київ: Поки тривають розрахунки, ціна тримається на рівні 8 грн. При купівлі одразу 50 поїздок через «Київ Цифровий» вартість однієї становить 6,50 грн.

Де в столиці вже зросли ціни?

Коли саме кияни побачать нові цифри на турнікетах метро та яким буде остаточний тариф – стане відомо після завершення розрахунків КМДА.

Та поки метро лише готується до змін, інші види транспорту вже подорожчали. Зокрема, з 11 березня через комісійний збір ціна квитка на міську електричку у касах становить 19,2-22 гривні. Проте при купівлі через цифрові застосунки («Укрзалізниця» або «Київ Цифровий») ціна залишається старою – 15 грн.

Раніше Ігор Мойсеєнко, голова ГО «Асоціація перевізників Києва та Київської області» повідомив, що вартість проїзду в маршрутних таксі підняли вимушено. Причиною стало значне підвищення цін на дизельне пальне, мастила й імпортні запчастини. Тож з 14 березня одна поїздка в маршрутці Києва коштує 20 гривень, замість 15. Зокрема Мойсеєнко каже, що попередній тариф був невисоким і з підвищення тягнули до останнього.

До слова, у столичних приватних перевізників нарешті почали з’являтися термінали для безготівкової оплати проїзду. Поки що система працює в тестовому режимі, а пасажирам пропонують суттєву знижку за оплату карткою. Перші валідатори помітили в автобусах, що курсують за маршрутом №181. Він сполучає Центральний залізничний вокзал із площею Тараса Шевченка, проходячи через Куренівку та Пріорку.