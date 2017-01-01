У центрі Києва люди з інвалідністю нагадали владі, що вони є

У Міжнародний день людей з інвалідністю під Верховною Радою відбулася громадська акція

Сьогодні під українським парламентом люди з інвалідністю провели акцію, якою нагадали політикам, що вони є повноправними членами суспільства. «Сьогодні, 3 грудня 2017 року, ми - люди з інвалідністю, вийшли до Верховної Ради України, аби нагадати Державі - МИ Є! Ми є - громадянами України! Ми є - повноправними членами суспільства! Ми є -



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У Міжнародний день людей з інвалідністю під Верховною Радою відбулася громадська акція

Сьогодні під українським парламентом люди з інвалідністю провели акцію, якою нагадали політикам, що вони є повноправними членами суспільства.

«Сьогодні, 3 грудня 2017 року, ми - люди з інвалідністю, вийшли до Верховної Ради України, аби нагадати Державі - МИ Є! Ми є - громадянами України! Ми є - повноправними членами суспільства! Ми є - людьми!» - заявила громадський діяч Уляна Пчьолкіна.

Учасники акції показали суспільству, що ми не вимагають «особливого» ставлення до себе.

«Ми вимагаємо виконання законів, особливо - на місцевому рівні! Від мегаполісів до сіл. Ми хочемо жити, працювати, вчитися на рівних умовах! Нам не потрібні подачки», - зазначили люди з інвалідністю.

Також зазначається, що сьогодні вже прилетіло купа «привітань» з цим днем. «Але це не свято!!! В цей день не зайвим є нагадати, що на планеті існують різні люди і вони заслуговують на повагу!», - написала Уляна.