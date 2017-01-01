У центрі Києва люди з інвалідністю нагадали владі, що вони є
- Сьогодні, 17:53
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У Міжнародний день людей з інвалідністю під Верховною Радою відбулася громадська акція
Сьогодні під українським парламентом люди з інвалідністю провели акцію, якою нагадали політикам, що вони є повноправними членами суспільства.
«Сьогодні, 3 грудня 2017 року, ми - люди з інвалідністю, вийшли до Верховної Ради України, аби нагадати Державі - МИ Є! Ми є - громадянами України! Ми є - повноправними членами суспільства! Ми є - людьми!» - заявила громадський діяч Уляна Пчьолкіна.
Учасники акції показали суспільству, що ми не вимагають «особливого» ставлення до себе.
«Ми вимагаємо виконання законів, особливо - на місцевому рівні! Від мегаполісів до сіл. Ми хочемо жити, працювати, вчитися на рівних умовах! Нам не потрібні подачки», - зазначили люди з інвалідністю.
Також зазначається, що сьогодні вже прилетіло купа «привітань» з цим днем. «Але це не свято!!! В цей день не зайвим є нагадати, що на планеті існують різні люди і вони заслуговують на повагу!», - написала Уляна.
Учасники акції пройшлися від станції метро Аресенальна до стін ВР. Дорогою до парламенту люди з інвалідністю натрапили на запарковані автівки на тротуарах, на ями та мітинг, який перекрив вулицю Грушевського.
«Аби не змішатися в натовпі мітингуючих, ми стали перед входом в наметове містечко і намагалися зрозуміти, як нам, громадянам України, потрапити до громадського місця - до центрального входу ВР. Бо йти в натовп - це бути причетним до мітингу, з яким ми ніяк не пов`язані... До нас одразу підійшли люди і почали звинувачувати в провокації, що ми прийшли зробити якусь акцію, аби нашкодити іміджу протестувальників... Шкода, що мирна хода людей з інвалідністю, в День захисту прав осіб з інвалідністю, сприймається як провокація... Так от, шановна громадо! Вам не вдасться спровокувати нас на конфлікт! Ми відстоюємо своє право на вільне життя та пересування! А ви, перекрили вулицю і стаєте на перепоні людям, аби пройти до громадського місця і не змішатися з політикою», - заявила громадський діяч.