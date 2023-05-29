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Резніков розповів, хто найбільше допоміг військовою технікою Україні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Резніков розповів, хто найбільше допоміг військовою технікою Україні
фото скріншот відео

Міністр оборони закликав Австралію приєднатися до танкової коаліції

У перші місяці повномасштабного вторгнення серед країн не членів НАТО, Австралія була найбільшим «донатором» зброї для України. Про це повідомив Міністр оборони Олексій Резніков.

Міністр відзначив, що бронеавтомобілі «Bushmasters були неймовірними в реальних бойових операціях». Резніков також закликав Австралію приєднатися до танкової коаліції, а також попросив про ще один вид бронетранспортерів.

«У перші місяці російської агресії Австралія була найбільшим контрибутором України поза НАТО. Ваші Bushmasters були неймовірними в реальних бойових операціях.

Але наша боротьба за глобальну свободу ще не закінчена, і нам все ще потрібна ваша підтримка. Я закликаю вас сьогодні приєднатися до міжнародної танкової коаліції за Україну», – написав Резніков.

Раніше повідомлялося, що Австралія надасть Україні безпілотники на суму $33 млн та розширить санкції проти російського уряду, військових і ЗМІ

Теги: міністр Австралія санкції Олексій Резніков відео військова техніка

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