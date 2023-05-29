Резніков розповів, хто найбільше допоміг військовою технікою Україні
Міністр оборони закликав Австралію приєднатися до танкової коаліції
У перші місяці повномасштабного вторгнення серед країн не членів НАТО, Австралія була найбільшим «донатором» зброї для України. Про це повідомив Міністр оборони Олексій Резніков.
Міністр відзначив, що бронеавтомобілі «Bushmasters були неймовірними в реальних бойових операціях». Резніков також закликав Австралію приєднатися до танкової коаліції, а також попросив про ще один вид бронетранспортерів.
«У перші місяці російської агресії Австралія була найбільшим контрибутором України поза НАТО. Ваші Bushmasters були неймовірними в реальних бойових операціях.
Але наша боротьба за глобальну свободу ще не закінчена, і нам все ще потрібна ваша підтримка. Я закликаю вас сьогодні приєднатися до міжнародної танкової коаліції за Україну», – написав Резніков.
Раніше повідомлялося, що Австралія надасть Україні безпілотники на суму $33 млн та розширить санкції проти російського уряду, військових і ЗМІ
Коментарі — 0