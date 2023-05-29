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Тилігульська вітроелектростанція Ахметова робить помітний внесок в енергонезалежність України – Le Figaro

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Тилігульська вітроелектростанція Ахметова робить помітний внесок в енергонезалежність України – Le Figaro
В умовах війни ДТЕК ввів в експлуатацію першу чергу Тилігульської ВЕС
фото: ДТЕК

На енергетичному фронті Україна також демонструє, що настав час для контрнаступу

Тилігульська вітроелектростанція компанії ДТЕК, яка була побудована в Миколаївській області за 100 км до лінії фронту, робить помітний внесок в забезпечення енергетичної незалежності України. Про це пише французьке видання Le Figaro. 

«19 турбін, монстри потужністю 6 мегават (МВт) кожна, важчі за два Airbus A330 (730 тонн) із баштами заввишки 125 метрів, можуть забезпечити електроенергією 200 тис. будинків... Це помітний внесок в енергетичну незалежність країни», – йдеться в статті.

Видання зазначає, що під час будівництва було прокладено понад 100 км доріг, а під землю було закладено 600 км кабелів.

«Ніхто не думав, що в розпал війни можна побудувати цю ВЕС», – наголосив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

У Le Figaro додають, що окрім військових викликів під час будівництва станції працівники ДТЕК зіштовхнулись зі складнощами через надскладні погодні умови. Зокрема через дощі було затоплено будівельний майданчик, а внаслідок морозного дощу замерз будівельний кран. Але енергетикам ДТЕК вдалось подолати ці труднощі.

Підсумовуючи статтю французькі журналісти наголошують, що на енергетичному фронті Україна також демонструє, що настав час для контрнаступу.

Нагадаємо, 22 травня, в умовах війни ДТЕК ввів в експлуатацію першу чергу Тилігульської ВЕС.

Теги: енергетика ДТЕК альтернативна енергетика

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