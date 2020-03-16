Boeing пообіцяв до 2025 року скоротити викиди парникових газів на 25% нова енергія



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«Ми повинні відповідально використовувати ресурси», - наголосив віце-президент Boeing

Аерокосмічна корпорація Boeing приєдналася до альянсу покупців відновлюваної енергії (Renewable Energy Buyers Alliance - REBA) для досягнення цілей щодо скорочення викидів парникових газів на 25% до 2025 року. Далі Boeing обіцяє перейти на 100% використання відновлюваних джерел енергії, передає прес-служба компанії.

«Цей крок демонструє нашу прихильність до екологічної відповідальності, - сказала віце-президент Boeing з управління об'єктами та активами Бет Шрайер. - Ми переходимо у нову еру, де ми повинні зосередитися на нульовому енергетичному шляху, приєднання найбільших світових корпорацій до глобальних зусиль щодо забезпечення сталого розвитку - це правильний крок для планети».

Членство в REBA розширює лідерство Boeing у сфері використання відновлюваних джерел енергії та енергоефективності. Два об'єкти Boeing - Рентон, штат Вашингтон, і Чарльстон, штат Південна Кароліна - використовують 100% безвуглецеву електроенергію за рахунок поєднання споживання відновлюваних джерел енергії і компенсації викидів вуглецю з відновлюваних джерел. Компанія також посідає 16-е місце в списку партнерів EPA Green power partnership fortune 500 і вже дев'ять років поспіль є партнером року EPA Energy star.

«Як найбільша в світі аерокосмічна компанія ми повинні відповідально використовувати ресурси, - сказав віце-президент Boeing з питань навколишнього середовища, здоров'я та безпеки Брайан Скотт. - Ми працюємо, аби у майбутньому забезпечувати наші заводи і офіси 100% відновлюваною енергією».

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