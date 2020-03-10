Норвегія переведе «домашню» авіацію на електролітаки нова енергія



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Alice - повністю електричний приміський літак ізраїльської авіакомпанії Eviation

Уряд Норвегії вважає, що перехід на електротранспорт дозволить знизити викиди СО2 на 80%

Норвегія до 2040 року переведе всі внутрішні рейси на електричні літаки. Про це пише TheNextWeb.

Норвезький уряд вважає, що такий перехід дозволить знизити викиди СО2 на 80%. У доповіді державного оператора норвезького аеропорту Avinor та Управління цивільної авіації країни йдеться, що електричні літаки протягом 10 років зможуть різко скоротити викиди парникових газів. Таким чином Норвегія робить свій внесок у піклування про клімат.

«У нас політ часто триває від 15 до 30 хвилин. Тому ми вирішили розробити програму, в рамках якої виробники електричних літаків могли б через пару років почати змагатися за право брати участь в ній», – зазначив директор компанії з експлуатації аеропортів Avinor Даг Фальк-Петерсен.

Влада хоче запустити перший повністю електричний внутрішній рейс до 2030 року. До 2040 року вона хоче, щоб вся громадянська внутрішня авіація Норвегії була електрифікованою. Якщо плани держави не зміняться, то викиди парникових газів в порівнянні з 2020 роком скоротяться на 80%.

При цьому типи літаків, які будуть здійснювати такі короткі перельоти, сильно відрізняються від тих, які зазвичай використовуються в континентальній Європі. У доповіді виділяється ряд потенційних літаків, які могла б використовувати Норвегія - найбільший з них має всього 19 посадочних місць.

У 2030 році вони будуть використовувати модель Alice - повністю електричний приміський літак ізраїльської авіакомпанії Eviation на дев’ять місць, який був запущений на початку цього року. Компанія стверджує, що її транспортний засіб може пролетіти 1046 км на одному заряді.

Раніше повідомлялося, що президент і міністри Франції пересядуть на екотранспорт.