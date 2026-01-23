Головна Країна Суспільство
Котли масово виходять із ладу. Інженер назвав причину та пояснив, що робити

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Інженер назвав головну причину замерзання котлів взимку
Основна причина: відсутність циркуляції теплоносія та резервного живлення насосів

Під час тривалих відключень електроенергії котли в українських домівках масово виходять з ладу через відсутність циркуляції теплоносія, а не через самі морози. Про це «Главкому» розповів інженер теплопостачальної компанії Олег у коментарі щодо експлуатації опалювальних систем в умовах блекаутів.

За словами фахівця, ключовою проблемою є зупинка насосів у системі опалення під час відключення електроенергії. «Нема руху теплоносія. Коли немає електрики – немає роботи насосів і циркуляції. Коли немає руху – котли замерзають. Це основна причина», – пояснив інженер.

Він зазначив, що сама система опалення не розрахована на тривалі періоди без електропостачання. «Система не розрахована на велику кількість годин відключень. Треба ставити якийсь запас: ДБЖ або генератор», – сказав Олег.

Також інженер наголосив, що котел має бути встановлений у спеціальному приміщенні, а не на балконах чи у неопалюваних просторах. «Повинно бути окреме приміщення для котла. На балконах не можна тримати котел», – зауважив він.

У разі відсутності електрики фахівець радить або забезпечити мінімальну циркуляцію води в системі, або повністю її злити. «Треба у будь-якому разі забезпечити хоча б мінімальний колообіг, щоб вода бігала. Або ж зливати воду повністю, бажано компресором видувати, бо навіть краплі можуть зібратися і розірвати теплообмінник», – пояснив інженер.

За його словами, теплообмінник у котлі має дуже тонкі стінки, тому навіть невелика кількість замерзлої води може спричинити серйозні пошкодження. «Завжди має бути можливість злити воду повністю через кран. Бо теплообмінник тоненький і не витримує замерзання», – додав Олег.

Проблема масових поломок котлів стала особливо гострою під час зимових блекаутів. У соцмережах українці діляться історіями, як не можуть знайти ремонтників через перевантаження сервісів.

Зокрема, колишня радниця заступника міністра оборони та відома волонтерка Богдана Ярова розповіла, що протягом кількох днів обдзвонила понад 60 майстрів, але всі були зайняті. Зрештою їй допоміг військовослужбовець, який перебував на фронті та консультував її по відеозв’язку.

Він дистанційно визначив причину поломки котла, а згодом його діагноз підтвердив майстер. Водночас через затримку ремонту плата котла встигла замерзнути і вийти з ладу. За словами інженерів, подібні випадки є масовими і пов’язані не з якістю обладнання, а з умовами експлуатації під час тривалих відключень електроенергії.

Нагадаємо, в період тривалих знеструмлень Пункти незламності ДСНС працюють у посиленому режимі, щоб мешканці могли зігрітися та підзарядити гаджети. Проте через обмежений ресурс генераторів не всі пристрої дозволяється підключати до мережі у пунктах незламності.

До слова, синоптикиня Наталка Діденко заявила, що з 26 січня слід очікувати потепління та плюсову температуру на стовпчиках.

Котли масово виходять із ладу. Інженер назвав причину та пояснив, що робити
