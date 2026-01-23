Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Без перегляду захищених споживачів борги на енергоринку не зникнуть – експерт

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
Без перегляду захищених споживачів борги на енергоринку не зникнуть – експерт
Ключовим кроком для зупинення накопичення нових боргів Прокіп вважає радикальний перегляд переліку захищених споживачів
фото: depositphotos.com

Латання дірок» не вирішує боргову кризу на балансуючому ринку – Прокіп

Наявні підходи до розв’язання боргової кризи на балансуючому ринку електроенергії не усувають її причин і лише відтерміновують загострення проблеми. Про це заявив доктор економічних наук, керівник енергетичних програм ГО Український інститут майбутнього Андріан Прокіп.

За його словами, більшість рішень, які ухвалювалися для подолання боргів, мали ситуативний характер.

«Наразі рішення, які приймались для вирішення боргової проблеми, більше нагадували «латання дірок», аніж намір усунути причини боргової кризи. Переважно ці кроки зводились до перерозподілу коштів НЕК «Укренерго» для покриття боргів на балансуючому ринку», – зазначив Прокіп.

Він наголосив, що за нинішніх ризиків подальшого погіршення ситуації необхідно зосередитися на запобіганні появі нових боргів і скороченні вже накопичених. Одним із можливих інструментів часткового розв’язання проблеми експерт назвав взаємозаліки між учасниками ринку.

«Частина боргів може бути погашеною через взаємозаліки (кліринг). Так, частина боргу «закільцьована» між компаніями чи групами компаній, які як і в переліку боржників на БР, так і в переліку тих, кому боргують», – зазначив Прокіп.

За його словами, такий механізм може працювати через використання траншу та подальший ланцюжок погашень, однак наразі він не реалізований.

«Залік може відбутись через використання траншу та ланцюжок подальших погашень між учасниками БР. Наразі, за неофіційними повідомленнями джерел, такі рішення не погоджувало Міністерство фінансів», – додав він.

Ключовим кроком для зупинення накопичення нових боргів Прокіп вважає радикальний перегляд переліку захищених споживачів.

«Кардинальний перегляд переліку захищених споживачів – єдиний крок, який здатен запобігти появі нових боргів учасників БР перед НЕК, а відповідно сприяти скороченню заборгованості «Укренерго» перед учасниками ринку», – наголосив експерт.

Він підкреслив, що йдеться не лише про скорочення списку, а й про зміну принципів його формування.

За оцінкою експерта, масштаби боргової кризи вже становлять пряму загрозу енергетичній безпеці країни. Прокіп застеріг, що без негайних рішень енергосистема може втратити гнучкість у критичний момент.

«Якщо не зупинити неконтрольоване зростання заборгованості зараз, енергосистема може втратити гнучкість саме в той момент, коли вона буде потрібна найбільше», – резюмував експерт.

Нагадаємо, в.о. міністра енергетики Артем Некрасов стверджує, що ключовою причиною накопичення заборгованості є неплатежі з боку підприємств державної та комунальної форми власності, які споживають електроенергію, але не розраховуються за неї.

Читайте також:

Теги: Укренерго тарифи енергетика електроенергія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

НАБУ розслідує причетність Ростислава Шурми до розкрадання коштів за «зеленим» тарифом
Ексзаступник керівника Банкової отримав підозру в розкраданні грошей на енергетиці
21 сiчня, 16:43
«Укрзалізниця» планує підвищити вантажні тарифи у 2026 році
Бізнес переплатив понад 200 млрд грн через імітацію реформ «Укрзалізниці» – «Укрметалургпром»
20 сiчня, 12:40
Години комфорту зараз не подаровані, а вистраждані
Світло під час війни: що важливо пам'ятати кожному
13 сiчня, 12:02
Президент і міністр закордонних справ обговорили участь Норвегії в ініціативі Purl
Порятунок енергетики. Президент зустрівся з главою МЗС Норвегії
12 сiчня, 19:58
Після нічних обстрілів в енергосистемі по Запорізькому регіону зберігається складна ситуація
У Запорізькій області відновлено електропостачання
8 сiчня, 08:31
Окупанти атакували енергетичну інфраструктуру Одещини
У новорічну ніч окупанти атакували енергетичну інфраструктуру Одещини
1 сiчня, 01:26
Тарифи на електроенергію для киян залишаться незмінними – 4,32 грн за кВт/год
Нові правила проїзду та перерахунок за газ: що зміниться для киян із 1 січня
31 грудня, 2025, 15:53
«Укрзалізниця» планує підвищити вантажні тарифи у 2026 році
Підвищення залізничних тарифів призведе до пропорційного скорочення перевезень – Федерація роботодавців транспорту
30 грудня, 2025, 14:33
У Чернігівській області діють графіки відключень світла
Окупанти атакували важливий енергооб’єкт Чернігівщини
30 грудня, 2025, 09:13

Економіка

Без перегляду захищених споживачів борги на енергоринку не зникнуть – експерт
Без перегляду захищених споживачів борги на енергоринку не зникнуть – експерт
Гендиректор ДТЕК у Давосі закликав міжнародних партнерів підтримати відновлення енергосистеми України
Гендиректор ДТЕК у Давосі закликав міжнародних партнерів підтримати відновлення енергосистеми України
Україна ще має можливість відстрочити екомито СВАМ, необхідно активізувати переговори з Єврокомісією – експерт
Україна ще має можливість відстрочити екомито СВАМ, необхідно активізувати переговори з Єврокомісією – експерт
Україна отримає зону вільної торгівлі зі США – Зеленський
Україна отримає зону вільної торгівлі зі США – Зеленський
Уряд спрямував понад 700 млн грн на відновлення критичної інфраструктури
Уряд спрямував понад 700 млн грн на відновлення критичної інфраструктури
Зараз ми боремось за кожний мегават – гендиректор ДТЕК для Financial Times
Зараз ми боремось за кожний мегават – гендиректор ДТЕК для Financial Times

Новини

Каллас назвала умови співпраці ЄС з Радою миру Трампа
Вчора, 21:47
Білий дім переплутав Бельгію з Білоруссю у списку членів Ради миру
Вчора, 20:55
МВС дало рекомендації, як підготуватися до надзвичайної ситуації в енергетиці
Вчора, 18:35
День Соборності України 2026: привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 07:00
В Україні невелике потепління: погода на 22 січня
Вчора, 05:59
Україна та Росія перебувають у точці для укладення угоди – Трамп
21 сiчня, 17:45

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua