Без перегляду захищених споживачів борги на енергоринку не зникнуть – експерт

Латання дірок» не вирішує боргову кризу на балансуючому ринку – Прокіп

Наявні підходи до розв’язання боргової кризи на балансуючому ринку електроенергії не усувають її причин і лише відтерміновують загострення проблеми. Про це заявив доктор економічних наук, керівник енергетичних програм ГО Український інститут майбутнього Андріан Прокіп.

За його словами, більшість рішень, які ухвалювалися для подолання боргів, мали ситуативний характер.

«Наразі рішення, які приймались для вирішення боргової проблеми, більше нагадували «латання дірок», аніж намір усунути причини боргової кризи. Переважно ці кроки зводились до перерозподілу коштів НЕК «Укренерго» для покриття боргів на балансуючому ринку», – зазначив Прокіп.

Він наголосив, що за нинішніх ризиків подальшого погіршення ситуації необхідно зосередитися на запобіганні появі нових боргів і скороченні вже накопичених. Одним із можливих інструментів часткового розв’язання проблеми експерт назвав взаємозаліки між учасниками ринку.

«Частина боргів може бути погашеною через взаємозаліки (кліринг). Так, частина боргу «закільцьована» між компаніями чи групами компаній, які як і в переліку боржників на БР, так і в переліку тих, кому боргують», – зазначив Прокіп.

За його словами, такий механізм може працювати через використання траншу та подальший ланцюжок погашень, однак наразі він не реалізований.

«Залік може відбутись через використання траншу та ланцюжок подальших погашень між учасниками БР. Наразі, за неофіційними повідомленнями джерел, такі рішення не погоджувало Міністерство фінансів», – додав він.

Ключовим кроком для зупинення накопичення нових боргів Прокіп вважає радикальний перегляд переліку захищених споживачів.

«Кардинальний перегляд переліку захищених споживачів – єдиний крок, який здатен запобігти появі нових боргів учасників БР перед НЕК, а відповідно сприяти скороченню заборгованості «Укренерго» перед учасниками ринку», – наголосив експерт.

Він підкреслив, що йдеться не лише про скорочення списку, а й про зміну принципів його формування.

За оцінкою експерта, масштаби боргової кризи вже становлять пряму загрозу енергетичній безпеці країни. Прокіп застеріг, що без негайних рішень енергосистема може втратити гнучкість у критичний момент.

«Якщо не зупинити неконтрольоване зростання заборгованості зараз, енергосистема може втратити гнучкість саме в той момент, коли вона буде потрібна найбільше», – резюмував експерт.

Нагадаємо, в.о. міністра енергетики Артем Некрасов стверджує, що ключовою причиною накопичення заборгованості є неплатежі з боку підприємств державної та комунальної форми власності, які споживають електроенергію, але не розраховуються за неї.