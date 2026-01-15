Головна Країна Події в Україні
Комендантську годину в Україні не скасовуватимуть

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Комендантську годину в Україні не скасовуватимуть
Командантська година залишиться через безпекові ризики
фото: ТСН

Уряд готує точкові винятки під час тривалих відключень світла і тепла

Режим комендантської години в Україні не скасовуватимуть і не переглядатимуть, однак у разі тривалих відключень електроенергії або тепла можливі тимчасові та точкові винятки. Про це повідомляє «Главком»  з посиланням на заяву віце-прем’єр-міністра з відновлення України Олексія Кулеби.

За словами Кулеби, можливі винятки стосуватимуться передусім забезпечення безперебійної роботи об’єктів критичного життєзабезпечення та доступу громадян до Пунктів Незламності.

Йдеться про тимчасові рішення, які можуть дозволити людям безпечно діставатися до Пунктів Незламності за аналогією з доступом до укриттів, а також забезпечити роботу закладів, що офіційно виконують функцію таких пунктів.

Кулеба наголосив, що всі подібні рішення ухвалюватимуться виключно за участі військового командування та Рад оборони громад і лише там, де це дозволяє безпекова ситуація.

«Жодних самовільних рішень на місцях бути не може» – підкреслив він.

Також уряд посилюватиме роботу Пунктів Незламності. По всій країні вже розпочали аудит таких пунктів, а основний акцент робитимуть на опорні Пункти Незламності з цілодобовою роботою, резервним живленням, стабільним зв’язком, запасами води та базовими умовами для тривалого перебування людей, зокрема маломобільних.

Штаб із ліквідації наслідків російських обстрілів енергетичних об’єктів був створений на тлі зростання ризиків нових ударів по енергетичній інфраструктурі та можливих тривалих відключень світла і тепла в регіонах України.

Учасники засідання сфокусувалися на термінових рішеннях, що мають мінімізувати наслідки ворожих атак. Зокрема, йдеться про максимальне прискорення відновлювальних робіт на пошкоджених об'єктах та формування надійних резервів обладнання. Важливим аспектом залишається координація з міжнародними партнерами для оперативного отримання технічної допомоги.

Окремим блоком розглянули посилення фізичного захисту енергетичної інфраструктури. Наразі спільно з Агентством відновлення виконується погоджений план заходів на визначених критично важливих обʼєктах.

