Комунальне підприємство Японії вкладе в «зелену» електроенергію $18 млрд нова енергія



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Японія поступово збільшує потужності чистої енергетики

Плани витрат на чисту енергію є одними з найбільш амбітних серед японських комунальних підприємств

У Японії найбільше комунальне підприємство «Tokyo Electric Power Co. Holdings Inc.» (Tepco) планує витратити більше 2 трлн ієн ($18 млрд) на збільшення виробництва екологічно чистої енергії. Протягом наступних 10 років компанія планує наростити обсяги ВДЕ-енергії на 70%, передає novostienergetiki.

«Ми плануємо допомогти фінансувати свої нові підприємства за допомогою розміщення «зелених облігацій», що може перевищити 10 млрд ієн і, ймовірно, надійде до наступного березня», - розповів Сейічі Фубасамі, президент підрозділу «Tepco Renewable Power», основними напрямками діяльності якого є офшорна вітроенергетика і гідроенергетика.

Підрозділ прагне досягти 7 ГВт потужності «зеленої енергії» в Японії і за кордоном у партнерстві з іншими компаніями.

«Щоб впоратися зі зміною клімату, ми рухаємося до безвуглецевого суспільства, - наголосив Сейічі Фубасамі. - Наша мета - зробити відновлювану енергію основним джерелом енергії».

У березні «Tepco» заснувала спільне підприємство з данським розробником вітрової енергії «Orsted A/S» для будівництва проекту біля узбережжя префектури Тіба, недалеко від Токіо. «Jera Co.», спільне підприємство «Tepco» і «Chubu Electric Power Co.», у грудні 2018 року заявило, що купує частки у вітрових проектах у Великобританії і на Тайвані, що допоможе йому в майбутніх проектах у Японії і за кордоном.

Вхідні тарифи для проектів з вітроенергетики у Японії будуть встановлені на аукціонах, які ще не заплановані. «Вітчизняні ферми будуть «найприбутковішими» серед підприємств з чистого енергопостачання, - прогнозує Сейічі Фубасамі. – Ми маємо намір розвивати до 3 ГВт внутрішньої потужності вітру в морі у наступному десятилітті».

Розвиток цього виду чистої електроенергії розглядається як ключ до досягнення урядової мети з отримання майже чверті електроенергії країни від ВДЕ до 2030 року, у порівнянні з 17% на рік, що закінчився у березні 2019 року. При цьому станції на природному газі генерують 38% всієї електроенергії країни, на вугілля - 32%, атомні електростанції виробляють 6,2%.

«Tepco Renewable Power» прагне збільшити прибуток до 100 млрд ієн ($913 млн) в 2030 році з 40 млрд ієн на рік, який закінчився у березні, - говорить Сейічі Фубасамі. - Внутрішні офшорні вітроенергетичні проекти забезпечать близько 20% майбутнього прибутку, а зарубіжні офшорні підприємства — 10%, на гідроенергетичні проекти в Японії і за її межами припадатиме близько 15%, а решта 40% - на існуючу генерацію».

За його словами, глобальний інтерес до «зелених», соціальних і стійких облігацій спонукав підрозділ вивчити питання випуску «зелених облігацій», хоча терміни і розмір все ще обговорюються, і компанія може шукати додаткове фінансування проекту через банки та інші установи.

Зараз «Tepco Renewable Power» має в своєму розпорядженні 170 поновлюваних потужностей загальною потужністю 9,96 ГВт: 165 гідроелектростанцій загальною потужністю 9,91 ГВт, три сонячні електростанцій - 30 МВт і дві вітрові електростанції - 21МВт.

Плани витрат на чисту енергію є одними з найбільш амбітних серед японських комунальних підприємств, які відстають від світових аналогів у переході на викопне паливо. Незважаючи на те, що в Японії працюють численні інженерні фірми, що експортують інфраструктуру для вироблення електроенергії, у країні поки немає комерційної морської вітряної електростанції, і їй буде потрібно спиратися на досвід інших країн для нарощування «зеленого» потенціалу.