Іноземні кредитори стурбовані проблемою боргів в зеленій енергетиці України – норвезький інвестор

Рівень розрахунків «Гарантованого покупця» перед підприємствами відновлюваної енергетики з початку поточного року складає 52,3%

За 2021 рік розрахунки здійснені в повному обсязі, за 2022 рік – трохи більш ніж на 50%

Борги перед підприємствами відновлюваної енергетики погано впливають на відносини з іноземними кредиторами, які фінансували будівництво станцій зеленої генерації в Україні, повідомила генеральна директорка компанії Scatec (Норвегія) в Україні Аліна Свідерська.

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«У всіх дійсно є кредити і банки не дуже закривають очі на невиплати кредитних зобов’язань. Вони (борги – ред.) просто накопичуються і невирішеним це питання не можна залишати», – зазначила Свідерська.

За її словами, якщо проблема продовжиться, то виникне потреба знову організовувати перемовини кредиторів, інвесторів, уряду та депутатів щодо напрацювання шляхів вирішення боргової кризи в галузі.

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Вона нагадала, що за 2021 рік розрахунки здійснені в повному обсязі, за 2022 рік – трохи більш ніж на 50% і орієнтовно такий рівень розрахунків прогнозується за підсумком поточного року.

«Звідки будуть братися кошти на покриття боргів, я не знаю», – додала керівниця Scatec в Україні.

Як повідомлялося раніше, рівень розрахунків «Гарантованого покупця» перед підприємствами відновлюваної енергетики з початку поточного року складає 52,3%. Рівень виплат галузі зеленої енергетики за 2022 рік не перевищує 55,3%.

Водночас «Укренерго» накопичило 29,6 млрд грн боргу перед Гарпоком щодо оплати послуги зі збільшення частки зеленої енергетики в Україні.