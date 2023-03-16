«Будуть тільки ріпу їсти». Путін знову взявся погрожувати європейцям

Президент РФ вважає, що європейці нібито постраждали набагато більше через санкції, які ввели проти РФ, ніж сама Росія

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що найближчим часом жителям європейських країн доведеться їздити до Росії і купувати там ріпу. Про це Путін заявив, виступаючи на з'їзді Російського союзу промисловців та підприємців, повідомляють російські ЗМІ.

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Путін заявив, що нібито західні країни відчувають нестачу продуктів через введені санкції проти Росії та неврожай овочів.

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«Однак життя по-іншому розпорядилося. Самі західні країни у повному обсязі зіткнулися з такими ж проблемами. Дійшло до того, що їхні керівники пропонують своїм громадянам замість салату та помідорів перейти на ріпу», – розповідає Путін.

При цьому російський диктатор зазначив, що врожай в Росії набагато кращий, ніж у Західних країн.

«Урожай у РФ значно перевищує європейські показники, їм навіть за ріпою доведеться їздити до Росії», – грозиться Путін.

При цьому президент РФ зазначив, що вини західних аграріїв, можливо, у цьому немає. Негативно на врожаї могли вплинути погодні умови, зокрема засуха. Путін також додав, що європейцям, звчайно ж, буде складно обійтися без російських добрив, коли вони захочуть підвищити врожайність.

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Нагадаємо, що нещодавно США запровадили санкції проти яхт Путіна, його кума та кількох російських міністрів. До слова, раніше повідомлялося, що Кремль змушений спалювати стратегічні резерви, адже економіка РФ повільно руйнується.