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Нові вітроелектростанції не можуть працювати через відсутність законодавчих норм – інвестори

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Нові вітроелектростанції не можуть працювати через відсутність законодавчих норм – інвестори
Андрій Конеченков
фото з відкритих джерел

Фахівці протягом воєнного 2022 року ввели в експлуатацію ВЕС сумарною потужністю 82,5 МВт у Миколаївській області

Нові вітроелектростанції, які були добудовані в Україні за час повномасштабного російського вторгнення, не можуть бути введені в експлуатацію та не генерують електроенергію через відсутність необхідних змін в законодавстві, заявляє Андрій Конеченков, голова правління Української вітроенергетичної асоціації.

«Введенню в експлуатацію ВЕС заважає відсутність на сьогодні законодавчої норми про подовження строку дії технічних умов на приєднання до енергомережі та договору на постачання електроенергії за «зеленим» тарифом», – сказав Конеченков.

За його словами, попри ризики, адже росія продовжує чинити ракетний терор по всій території України, фахівці протягом воєнного 2022 року ввели в експлуатацію ВЕС сумарною потужністю 82,5 МВт у Миколаївській області, продовжується будівництво в Одеській та Львівській областях. При цьому він додав, що, якби були введені в експлуатацію більше вітроенергетичних потужностей, наприклад в Одеській області, то вона не страждала б так сильно через відсутність електроенергії, як це було під час минулорічних відключень.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявляв, що завдяки «зеленій» генерації Україна побудує нову та децентралізовану енергосистему, якій будуть не страшні ракетні атаки. На думку голови Української асоціації відновлюваної енергетики Олексія Оржеля, в рамках підготовки до майбутнього опалювального сезону, важливо дати можливість інвесторам добудувати та ввести в експлуатацію об'єкти відновлюваної енергетики.

Теги: альтернативна енергетика інвестиції бізнес

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