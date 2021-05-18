Opel презентував новий електромобіль на водневих паливних елементах

Перші водневі автомобілі Vivaro-e Hydrogen надійдуть в продаж восени 2021 року

Німецька компанія Opel презентувала новий електромобіль Vivaro-e Hydrogen з модулем на водневих паливних елементах. Інноваційна концепція дозволяє інтегрувати систему паливних елементів з існуючим тяговим двигуном, – повідомляє H2 View.

Завдяки паливному елементу потужністю 45 кВт автомобіль Vivaro-e Hydrogen здатний подолати на одній водневої заправці 400 км, для дозаправки йому потрібно три хвилини. Літій-іонний акумулятор, розташований під передніми сидіннями, забезпечує динамічну пікову потужність при запуску і прискоренні.

Обсяг вантажного простору Vivaro-e Hydrogen – шість кубічних метрів, перші автомобілі повинні надійти в продаж восени 2021 року.

«Водень може стати центральним елементом інтегрованої і ефективної енергетичної системи майбутнього, вільної від викопного палива. Навряд чи в світі знайдеться інша силова установка, яка пропонує поєднання нульових викидів, великий запас ходу і всього три хвилини заправки паливом», – сказав генеральний директор Opel Майкл Лошеллер.