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    Opel презентував новий електромобіль на водневих паливних елементах

    нова енергія
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    Автомобіль Vivaro-e Hydrogen &nbsp; - Opel презентував новий електромобіль на водневих паливних елементах

    Автомобіль Vivaro-e Hydrogen

     

    Фото: h2-view.com

    Перші водневі автомобілі Vivaro-e Hydrogen надійдуть в продаж восени 2021 року

    Німецька компанія Opel презентувала новий електромобіль Vivaro-e Hydrogen з модулем на водневих паливних елементах. Інноваційна концепція дозволяє інтегрувати систему паливних елементів з існуючим тяговим двигуном, – повідомляє H2 View.

    Завдяки паливному елементу потужністю 45 кВт автомобіль Vivaro-e Hydrogen здатний подолати на одній водневої заправці 400 км, для дозаправки йому потрібно три хвилини. Літій-іонний акумулятор, розташований під передніми сидіннями, забезпечує динамічну пікову потужність при запуску і прискоренні.

    Обсяг вантажного простору Vivaro-e Hydrogen – шість кубічних метрів, перші автомобілі повинні надійти в продаж восени 2021 року.

    «Водень може стати центральним елементом інтегрованої і ефективної енергетичної системи майбутнього, вільної від викопного палива. Навряд чи в світі знайдеться інша силова установка, яка пропонує поєднання нульових викидів, великий запас ходу і всього три хвилини заправки паливом», – сказав генеральний директор Opel Майкл Лошеллер.

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    Теги: Німеччина автомобіль водень Opel
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    Opel презентував новий електромобіль на водневих паливних елементах