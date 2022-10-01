Перший в Україні біометан готують до продажу у ЄС

В умовах енергетичної газової кризи біометан може конкурувати з викопним газом

Наразі готуються усі необхідні документи та виконуються процедури для здійснення перших транзакцій на європейському ринку

Регіональна газова компанія, Галс Агро та нідерландська компанія STX підписали меморандум про співпрацю з метою продажу першого в Україні біометану до Європи. Про це повідомляється на сторінці РГК у Facebook.

«Три компанії досягли домовленості про сприяння продажу біометану через так звану віртуальну торгову точку (VTP). Це дозволить продавати газ, який було фізично подано до газорозподільних мереж України в Європу. Наразі готуються усі необхідні документи та виконуються процедури для здійснення перших транзакцій на європейському ринку», – йдеться у повідомленні.

Як запевнили в РГК, вони вже розпочали роботи з підключення виробничих потужностей компанії Галс Агро до газорозподільних мереж в Чернігівській області. Ця компанія стане першим біометановим заводом в Україні, який буде підключено до газових мереж, а біометан продаватиметься до Європи.

Нагадаємо, розвиток виробництва біометану набуває все більшої пріоритетності як для України, так і для ЄС в умовах глобальної енергетичної кризи, спричиненої енергетичним терором Росії.

Про це говорили під час міжнародної дискусії «Український ринок біометану у європейському вимірі».