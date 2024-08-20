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Ціла частина світу стане непридатною для життя: аналіз Foreign Policy

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Ціла частина світу стане непридатною для життя: аналіз Foreign Policy
Зміна клімату робить Близький Схід непридатним для життя
фото із відкритих джерел

За даними Світового банку, до 2050 року через кліматичну кризу в Північній Африці буде переміщено близько 19 млн людей

Через кліматичні зміни Близький Схід стане непридатним для проживання. Таке припущення висловили аналітики Ради з міжнародних відносин Крістіна Бурі та Стівен Кук у статті для Foreign Policy. За їхніми словами, безперервна спека приносить із собою величезні проблеми – не лише мешканцям регіону, а й спільнотам за його межами.

«У середині липня температура в Дубаї склала 144 градуси за Фаренгейтом (62,2 градуси Цельсія). Наприкінці червня у Великій мечеті в Мецці, Саудівська Аравія, була зареєстрована температура 125 градусів (51,7 градуса Цельсія). Ця спека збіглася із сезоном хаджу. Коли він закінчився, понад 1300 людей загинули. А в Єгипті температура рідко опускалася нижче за 100 градусів (37,8 градуса Цельсія) з травня», – йдеться у матеріалі.

Ще одна проблема, пишуть автори, це те, як люди адаптуються до підвищення температури. Вони переміщаються в місця з нижчою температурою та великою кількістю води. За даними Світового банку, до 2050 року через кліматичну кризу в Північній Африці буде переміщено близько 19 млн людей – це майже десята частина місцевого населення.

Люди з цього регіону їхатимуть в Європу. «Твердження про те, що міграція приносить користь суспільству, залишається непереконливим для значної кількості європейців, які виступають проти великої кількості іммігрантів у своїх країнах», – вважають автори публикації.

До слова, липень 2024 року став другим найспекотнішим місяцем в історії нашої планети, повідомляє європейська програма спостереження за Землею Copernicus. 

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Теги: Європа спека Саудівська Аравія ОАЕ населення

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