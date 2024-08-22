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Інфляція у ЄС прискорилася: що подорожчало найбільше

Ірина Озтурк
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Інфляція у ЄС прискорилася: що подорожчало найбільше
Інфляція у Європі посилюється
фото із відкритих джерел

Найбільше у єврозоні минулого місяця подорожчали різні види послуг, ціни на продукти харчування, а також на алкоголь та тютюн 

Згідно з уточненими даними Євростату, річна інфляція в єврозоні у липні зросла на 0,1 процентного пункту до 2,6% порівняно з червнем, а загалом щодо Європейського союзу (ЄС) – на 0,2 процентного пункту до 2,8%. Про це пише Postimees.

Серед країн-членів ЄС, за якими Євростат має дані, інфляція минулого місяця була найповільнішою у Фінляндії – 0,5%, Латвії – 0,8% і Данії – 1%. Найшвидше інфляція зростала в Румунії – 5,8%, Бельгії – 5,4% та Угорщині – 4,1%.

«В Естонії річна інфляція прискорилася на 0,7 відсоткового пункту порівняно з попереднім місяцем та становила 3,5%. Роком раніше, у липні минулого року, інфляція в Естонії становила 6,2%, у ЄС – 6,1%, у єврозоні – 5,3% », – зазначають журналісти. 
 
Порівняно з червнем річна інфляція прискорилася у 14 державах-членах, сповільнилася у дев'яти та залишилася незмінною у чотирьох. Найбільший внесок у зростання інфляції в єврозоні минулого місяця зробили послуги – 1,82 процентних пункти. За ними йдуть ціни на продукти харчування, алкоголь та тютюн – 0,45 пункти та промислові товари – 0,19 пункти. Ціни на енергоносії зросли на 0,12 пунктів.

Нагадаємо, в Угорщині різко підскочили ціни на продукти. Минулого року уряд Орбана пообіцяв угорцям «заморозити» ціни на основні продукти харчування. Однак таке щастя не могло тривати вічно – наприкінці липня в угорських супермаркетах востаннє був задіяний фіксований урядом «ціновий ліміт». Як би не процвітала пропаганда успіху і заяви уряду про те, що він зупинив інфляцію, інфляція навряд чи усвідомлює це: порівняно з цьогорічним мінімумом у 3,6%, останні дані за травень показали річне зростання на 4%

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Теги: інфляція Європа продукти алкоголь послуги харчування

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