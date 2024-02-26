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Україна наздогнала РФ у виробництві аналогів «шахедів»

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Україна наздогнала РФ у виробництві аналогів «шахедів»
Наразі спроможності України з виробництва дронів не поступаються РФ
фото з відкритих джерел

Камишін заявив, що все, що вибухає на території РФ – українського виробництва

Україна станом на 2024 рік наздогнала Росію за кількістю виробництва дронів-камікадзе, подібних до іранських Shahed-131 та Shahed-136. Про це заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін в ефірі національного телемарафону.

За словами Камишіна, українські зразки подібні на іранські  «і за кількістю вибухівки, яку вони несуть, і за дальністю дії, і за іншими технічними параметрами».

«На цей рік наші спроможності виробити такі дрони вже нічим не поступаються Росії», – наголосив міністр.

Олександр Камишін додав, що у виробництві інших зразків безпілотників Україна також має успіх. За його словами, все, що вибухає у країні-агресорці – українського виробництва.

Як раніше повідомлялося, у майбутньому оператори БпЛА зможуть масово керувати дронами не перебуваючи в зоні бойових дій. Віцепрем’єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначив, що наразі не йдеться про масове застосування всіх типів безпілотників далеко за лінією зіткнення. Однак це питання часу, коли «хлопці з Вінниці та Львова» зможуть управляти дронами на фронті.

Нагадаємо, що Федоров також заявив, що ціль виробити один мільйон FPV-дронів у 2024 році, яку анонсував президент Володимир Зеленський, перевиконають.

Як відомо, Зеленський анонсував, що 2024 рік має стати часом зростання внутрішнього оборонного виробництва. Зокрема, цьогоріч держава планує виробити мільйон FPV-дронів. Також є можливість виробити понад 10 тис. ударних дронів середньої та більшої дальності.

До слова, міністр оборони Рустем Умєров анонсував потужний план України на 2024 рік.

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Теги: міністр Україна Олександр Камишін дрон шахед

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