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Хусити атакували танкер з нафтою в Червоному морі, який йшов з Росії

Діана Гасюк
glavcom.ua
Хусити атакували танкер з нафтою в Червоному морі, який йшов з Росії
фото ілюстративне

Танкер Pollux вийшов із російського чорноморського портового міста Новоросійськ 24 січня

Хусити атакували ракетою у Червоному морі танкер під панамським прапором, який перевозив сиру нафту до Індії. Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що ракета, запущена з території Ємену вразила танкер Pollux у лівий борт. Судно було атаковано за 72 морські милі (133 км) на північний захід від порту Моха біля берегів Ємену.

За інформацією LSEG, танкер Pollux вийшов із російського чорноморського портового міста Новоросійськ 24 січня і мав бути розвантажений у Парадіпі, Індія, 28 лютого. Судно належить компанії Oceanfront Maritime Co, SA.

Індійська нафтова компанія має нафтопереробний завод потужністю 300 тисяч барелів на добу в Парадіпі, на сході штату Одіша. Після удару єменські хусити заявили, що продовжуватимуть напади на судна у Червоному морі на знак солідарності з бойовиками ХАМАС.

Раніше повідомлялося, що Збройні сили США збили крилату ракету, яку єменські хусити  випустили в бік Червоного моря. Ракета була збита есмінцем військово-морських сил США.

Нагадаємо, 29 січня хусити завдали ракетного удару по військовому кораблю США поблизу узбережжя Ємену.

Ракету було запущено по передовій опорній плавучій базі «Льюіс Пуллер» у Аденській затоці. Це судно надає логістичну підтримку американським військам у регіоні. Наразі невідомо, чи вдалося хуситам вразити судно.

У відповідь США і Велика Британія нанесли низку повітряних ударів по військових об’єктах бойовиків.

Теги: Ємен Порту ракета ХАМАС Велика Британія Індія завод

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