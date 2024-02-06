Індія спільно із Росією робитиме ракети BrahMos-NG: озвучено строки випробувань
Індійська крилата ракета BrahMos нового покоління, розроблена спільно з Росією, почне державні випробування до 2025 року
Росія не залишає планів військового співробітництва із Індією. Новий завод, де серійно вироблятимуть російсько-індійські крилаті ракети нового покоління BrahMos-NG, розпочне роботу наприкінці 2025 року. Про це заявив директор з експорту компанії «Брамос» Правін Патхак на оборонній виставці World Defense Show. Про це пише Eurasian Times.
«У нас зараз будується великий завод для серійного виробництва ракет BrahMos-NG у Лакхнау. Будівлі будуть збудовані вже у березні-квітні. Далі планується встановлення обладнання, пусконалагоджувальні роботи та початок виробництва до кінця 2025 року — початку 2026 року. Коли будуть готові перші льотні зразки, завод вже має бути готовим до їхнього серійного виробництва», – зазначив він.
«Портфель замовлень BrahMos уже досяг 7 мільярдів доларів США, що включає як індійські, так і експортні замовлення», – сказав Патак журналістам.
Ракета Brahmos-NG буде важити 1330 кілограмів, удвічі менше, ніж стандартний Brahmos, при цьому дальність польоту ракети нового покоління повинна становити ті ж 300 кілометрів, що й у звичайної. Окрім використання BrahMos та версії оригінальної ракети збільшеної дальності, Індія продовжує інвестувати в розробку більш непомітної та компактної версії ракети внаслідок постійної загрози з боку Китаю.
BrahMos Aerospace – спільне індійсько-російське підприємство, що виробляє надзвукові крилаті ракети, які можна запускати з підводних човнів, кораблів, літаків або з наземних платформ. Підприємство було створено у 1998 році та названо на честь річок Брахмапутра та Москва. Російську сторону у спільному підприємстві представляє «НУО Машинобудування».
Нагадаємо, Індія планує відмовитися від закупівлі зброї РФ – країни – найбільшої постачальниці після того, як війна в Україні підірвала здатність Росії доправляти боєприпаси та запчастини. Про це повідомляє Reuters із посиланням на індійські джерела.
Оскільки США прагнуть зміцнити зв'язки в Індо-Тихоокеанському регіоні, Індія поступово переорієнтовується на Захід,
«Росія поставила 65% закупівель зброї Індії на суму понад 60 мільярдів доларів протягом останніх двох десятиліть, але війна в Україні прискорила поштовх до диверсифікації індійської бази озброєнь», – свідчать дані Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру. Тим часом експерт з питань Росії в аналітичному центрі Observer Research Foundation у Нью-Делі Нандан Уннікрішнан заявив, що Індія навряд чи підпише «якусь велику військову угоду з Росією», адже це було б «червоною лінією» для США.
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