Головна Техно Девайси
search button user button menu button

Індія спільно із Росією робитиме ракети BrahMos-NG: озвучено строки випробувань

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Індія спільно із Росією робитиме ракети BrahMos-NG: озвучено строки випробувань
В Індії назвали терміни початку спільного із Росією виробництва ракет BrahMos-NG
фото: Defenceturk

Індійська крилата ракета BrahMos нового покоління, розроблена спільно з Росією, почне державні випробування до 2025 року

Росія не залишає планів військового співробітництва із Індією. Новий завод, де серійно вироблятимуть російсько-індійські крилаті ракети нового покоління BrahMos-NG, розпочне роботу наприкінці 2025 року. Про це заявив директор з експорту компанії «Брамос» Правін Патхак на оборонній виставці World Defense Show. Про це пише Eurasian Times.

«У нас зараз будується великий завод для серійного виробництва ракет BrahMos-NG у Лакхнау. Будівлі будуть збудовані вже у березні-квітні. Далі планується встановлення обладнання, пусконалагоджувальні роботи та початок виробництва до кінця 2025 року — початку 2026 року. Коли будуть готові перші льотні зразки, завод вже має бути готовим до їхнього серійного виробництва», – зазначив він.

Директор з експорту компанії «Брамос» Правін Патхак розповів журналістам про ракету BrahMos-NG
Директор з експорту компанії «Брамос» Правін Патхак розповів журналістам про ракету BrahMos-NG

 «Портфель замовлень BrahMos уже досяг 7 мільярдів доларів США, що включає як індійські, так і експортні замовлення», – сказав Патак журналістам.

Ракета Brahmos-NG  буде важити 1330 кілограмів, удвічі менше, ніж стандартний Brahmos, при цьому дальність польоту ракети нового покоління повинна становити ті ж 300 кілометрів, що й у звичайної. Окрім використання BrahMos та версії оригінальної ракети збільшеної дальності, Індія продовжує інвестувати в розробку більш непомітної та компактної версії ракети внаслідок постійної загрози з боку Китаю.

BrahMos Aerospace – спільне індійсько-російське підприємство, що виробляє надзвукові крилаті ракети, які можна запускати з підводних човнів, кораблів, літаків або з наземних платформ. Підприємство було створено у 1998 році та названо на честь річок Брахмапутра та Москва. Російську сторону у спільному підприємстві представляє «НУО Машинобудування».

Нагадаємо, Індія планує відмовитися від закупівлі зброї РФ – країни – найбільшої постачальниці після того, як війна в Україні підірвала здатність Росії доправляти боєприпаси та запчастини. Про це повідомляє Reuters із посиланням на індійські джерела.

Оскільки США прагнуть зміцнити зв'язки в Індо-Тихоокеанському регіоні, Індія поступово переорієнтовується на Захід,

«Росія поставила 65% закупівель зброї Індії на суму понад 60 мільярдів доларів протягом останніх двох десятиліть, але війна в Україні прискорила поштовх до диверсифікації індійської бази озброєнь», – свідчать дані Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру. Тим часом експерт з питань Росії в аналітичному центрі Observer Research Foundation у Нью-Делі Нандан Уннікрішнан заявив, що Індія навряд чи підпише «якусь велику військову угоду з Росією», адже це було б «червоною лінією» для США.

Читайте також:  Російські ЗМІ намагаються уникнути загострення відносин між РФ та Індією: аналіз ISW
Теги: боєприпаси Індія завод машинобудування війна росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В положенні «Про корабельну службу» зазначено, що корабель не повинен дістатися ворогу
Командувач ВМС розповів, як приймали рішення затопити фрегат «Гетьман Сагайдачний»
11 сiчня, 13:43
Бої тривають на всіх напрямках попри снігову погоду
Окупанти посилено штурмують на двох напрямках – Генштаб
16 сiчня, 07:15
Полковника затримали наприкінці березня 2023 року
Полковник РФ отримав шість років колонії через поганий захист Кримського мосту
16 сiчня, 22:02
За словами журналістів Bloomberg, досягти згоди щодо 13-го пакету обмежувальних заходів проти РФ буде непросто
Bloomberg розповів, коли ЄС хоче затвердити новий пакет санкцій проти Росії
19 сiчня, 17:51
Міністр освіти пояснив, які переваги в об'єднанні вишів
Міністр освіти пояснив, які переваги в об'єднанні вишів
24 сiчня, 21:54
У країні-агресорці виконувати стерилізацію як жінкам, так і чоловікам, але тільки після досягнення 35 років і за наявності у них не менше двох дітей
У перший рік великої війни кількість операцій зі стерилізації жінок у Росії побила рекорд
11 сiчня, 10:44
Розгортання на східному фланзі Європи включатиме 16 тис. військовослужбовців британської армії
Британія відправить 20 тис. військових на масштабні навчання НАТО
15 сiчня, 06:18
Діяльністю російських олігархів на Кіпрі зацікавилося Федеральне бюро розслідувань США
Російські компанії втікають із Кіпру через санкції
18 сiчня, 08:13
РФ вдруге за день збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі
РФ вдруге за день збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі
1 лютого, 01:20

Девайси

Індія спільно із Росією робитиме ракети BrahMos-NG: озвучено строки випробувань
Індія спільно із Росією робитиме ракети BrahMos-NG: озвучено строки випробувань
Україна створила стратегічний ударний дрон для нічних операцій
Україна створила стратегічний ударний дрон для нічних операцій
Кінець епохи Nokia. Компанія HMD Global планує ребрендинг
Кінець епохи Nokia. Компанія HMD Global планує ребрендинг
Як бізнес може використовувати засоби РЕБ? Виробник пояснив ключові нюанси
Як бізнес може використовувати засоби РЕБ? Виробник пояснив ключові нюанси
Німецька компанія дарує Україні безпілотники Trinity: що вони можуть
Німецька компанія дарує Україні безпілотники Trinity: що вони можуть
Ілон Маск пофантазував, якими будуть війни майбутнього
Ілон Маск пофантазував, якими будуть війни майбутнього

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
30K
Атака на Харківщину, вибухи в Білгородській області: головне за ніч
16K
У яких країнах біженцям з України найлегше знайти роботу
11K
Вибачили скандальний номер? Зірка «95-го кварталу» Юрій Великий зник із бази «Миротворця»
7703
«Вугільна справа». Слідство завершене: Порошенко знайомиться з матеріалами
7096
Роз'їжджають Австрією на Maybach: європарламентар обурений поведінкою біженців з України
5587
У Німеччині відбувся підйом оборонної промисловості: що стало причиною

Новини

Рада спростила зміну цільового призначення землі для будівництва заводів – нардеп Кисилевський
Сьогодні, 16:04
Атака на Харківщину, вибухи в Білгородській області: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Дощ та сильний вітер: прогноз погоди на 6 лютого
Сьогодні, 06:10
День бармена. Які свята відзначаємо 6 лютого
Сьогодні, 00:20
«Шахтар» Ахметова створює футбольну команду для ветеранів
Вчора, 19:14
Експорт через український морський коридор вже майже сягнув довоєнного рівня
Вчора, 13:10

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua