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У російських регіонах влада відключила мобільний інтернет: причина

Катерина Іванова
glavcom.ua
У російських регіонах влада відключила мобільний інтернет: причина
фото з відкритих джерел

За словами одного із джерел, інтернет потрібно було відключити для «доналаштування обладнання силових відомств для антидронової та протиповітряної оборони»

У деяких регіонах РФ відключають 4G-інтернет для потреб Міноборони Росії. Про це повідомляє Радіо Свобода.

Раніше влада Псковської, Новгородської та Ленінградської областей РФ оголосила, що з 25 по 30 січня в регіонах вночі не працюватиме мобільний інтернет 4G (LTE). Те саме відбувається в інших регіонах, оскільки роботи «сплановані на федеральному рівні», проте, як зазначається, «темпи можуть відрізнятися через технічні аспекти». За офіційною версією, відключення пов'язані з технічними роботами щодо налаштування радіочастотного спектру.

Але джерела в трьох великих російських операторах зв'язку повідомляють, що інтернет обмежений на вимогу влади, а їхнє обладнання працює коректно і відключень не потребує. За словами одного із джерел, високошвидкісний інтернет потрібно було відключити для «доналаштування обладнання силових відомств для антидронової та протиповітряної оборони».

У компанії з розробки безпілотників журналістам розповіли, що «антидрон-комплекси можуть працювати в одному діапазоні з обладнанням операторів», але якщо оператори працюватимуть невиборно, почнуться перешкоди у передачі мобільних даних.

До слова, у північно-західних регіонах РФ посилення безпеки могло бути потрібним через поїздку президента Росії Володимира Путіна до Санкт-Петербурга 26–28 січня, зокрема через його зустріч в неділю з Олександром Лукашенком.

Раніше повідомлялося, що у Росії починають відключати мобільний інтернет через атаки українських дронів. Телеграм-канали повідомляють, що найімовірніше відключення інтернету пов'язані з першою з початку повномасштабної війни атакою українських безпілотників на Ленінградську область.

Нагадуємо, у Росії розширюють контроль над населенням. Витрати на створення мережі відеоспостереження різко зросли після початку четвертого терміну президента Володимира Путіна

Після розширення мережі державних камер, кількість яких по всій країні перевищує півмільйона, до системи, яка дозволяє «вирахувати» людину по обличчю, починають підключати приватні.

Стало відомо, що візит Путіна обмежив життя студентів. Їм було заборонено виходити з гуртожитку, викликати швидку та доставку їжі.

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Теги: відключення відео влада інтернет завод радіо Свобода Міноборони

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