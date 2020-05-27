Виробництво полікремнію – сировини для сонячних панелей – значно подешевшало у Китаї нова енергія



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У попередньому кварталі вартість виробництва полікремнію становила $6,38 за кг

Ціна полікремнію на світовому ринку в середньому становить $7 за кг, а у 2008 році вона перевищувала $400 за кг

Китайська компанія Daqo New Energy знизила повну вартість виробництва полікремнію (основної сировини для сонячних панелей) до $5,86 за кг.

У попередньому кварталі вартість виробництва полікремнію становила $6,38 за кг.

Значне скорочення витрат за такий короткий період обумовлено зростаючою економією на масштабі, оскільки випуск полікремнію досяг рекордної планки - 19777 метричних тонн за квартал.

Також Daqo завершила свій проєкт з розширення виробничих потужностей, які тепер складають 70 тисяч тонн на рік. Крім того, був додатково оптимізований виробничий процес. В результаті споживання енергії на одиницю продукції знизилося приблизно на 7% у порівнянні з попереднім кварталом. Настільки низькі виробничі витрати дозволяють компанії отримувати прибуток, незважаючи на рекордно низькі ринкові ціни на полікристалічний кремній.

За даними EnergyTrend, станом на 20 травня ціна полікремнію на світовому ринку в середньому становить приблизно $7 за кг (у 2008 році ціна перевищувала $400 за кілограм).

Середня ціна продажу продукції Daqo становила у першому кварталі $8,79 за кг. Компанія вважає, що світові ринки сонячної енергетики відновляться у найближчі 2-3 місяці, оскільки вплив Covid-19 знизиться.

У 2020 році Daqo New Energy має намір виробити 73-75 тисяч тонн полікристалічного кремнію.