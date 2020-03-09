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    У світі

    КНДР запустила три ракети у бік Японського моря

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    <p>У Японії вважають, що Північна Корея КНДР провела пуски балістичних ракет</p> - КНДР запустила три ракети у бік Японського моря

    У Японії вважають, що Північна Корея КНДР провела пуски балістичних ракет

    Фото: AFP

    Ракети пролетіли близько 200 км

    Північна Корея 9 березня провела пуск трьох невпізнаних снарядів у напрямку Японського моря.

    Про це повідомляє агентство Yonhap.

    За даними південнокорейських військових, запуск був проведений з району міста Сондок в провінції Хамген-Намдо, ракети пролетіли близько 200 км.

    «Наші військові дотримуються готовності на випадок подальших запусків і спостерігають на регіоном», - заявив Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї.

    Агентство Kyodo додає з посиланням на уряд Японії, що КНДР провела пуски балістичних ракет. Виняткової економічної зони Японії вони не досягли.

    Берегова охорона рекомендувала суднам в Японському морі проявляти обережність через північнокорейські випробування.

    Нагадаємо, у січні Північна Корея відмовилась від мораторію на ядерні випробування.

    У середині грудня 2019 року Північна Корея заявила, що провела ще одне «дуже важливе» випробування на стартовому майданчику для запуску супутника Sohae, аби посилити свій ядерний потенціал.

    Ракетні випробування оборонних технологій в Північній Кореї були спрямовані на стримування ядерних загроз з боку США.

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