КНДР запустила три ракети у бік Японського моря



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Японії вважають, що Північна Корея КНДР провела пуски балістичних ракет Фото: AFP

Ракети пролетіли близько 200 км

Північна Корея 9 березня провела пуск трьох невпізнаних снарядів у напрямку Японського моря.

Про це повідомляє агентство Yonhap.

За даними південнокорейських військових, запуск був проведений з району міста Сондок в провінції Хамген-Намдо, ракети пролетіли близько 200 км.

«Наші військові дотримуються готовності на випадок подальших запусків і спостерігають на регіоном», - заявив Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї.

Агентство Kyodo додає з посиланням на уряд Японії, що КНДР провела пуски балістичних ракет. Виняткової економічної зони Японії вони не досягли.

Берегова охорона рекомендувала суднам в Японському морі проявляти обережність через північнокорейські випробування.

Нагадаємо, у січні Північна Корея відмовилась від мораторію на ядерні випробування.

У середині грудня 2019 року Північна Корея заявила, що провела ще одне «дуже важливе» випробування на стартовому майданчику для запуску супутника Sohae, аби посилити свій ядерний потенціал.

Ракетні випробування оборонних технологій в Північній Кореї були спрямовані на стримування ядерних загроз з боку США.