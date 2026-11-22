Ручні прайс-кепи роблять нові інвестиції в генерацію нерентабельними – експерт
Жорсткі прайс-кепи на ринку електроенергії урізають доходи генерації та гальмують відновлення енергооб’єктів – Іваніцький
Жорсткі прайс-кепи та ручне регулювання цін залишаються одним із ключових бар’єрів для нових інвестицій в українську генерацію та системи накопичення енергії. Про це заявив директор з міжнародного співробітництва та інвестицій АТ «КІЕП» Вячеслав Іваніцький.
За його словами, через адміністративне обмеження цін класичний ринковий арбітраж, на якому заробляють системи накопичення, в Україні стає нерентабельним. Водночас граничні ціни можуть не покривати витрати виробників електроенергії.
«Штучне обмеження цін не лише заважає запустити ринкові механізми, а й урізає доходи підприємств: витрати на виробництво не покриваються граничними цінами», – зазначив Іваніцький.
13 жовтня НКРЕКП залишила граничні ціни на рівні 15 тис. грн/МВт·год на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку і 17 тис. грн/МВт·год – на балансуючому ринку.
На думку Іваніцького, така модель ускладнює не лише залучення нових інвестицій, а й роботу вже наявної генерації та відновлення енергетичних об’єктів після масованих атак.
«Поки існує ручне управління цінами, нових інвестицій у генерацію не буде», – наголосив він.
Раніше Міжнародне енергетичне агентство у звіті Ukraine’s Energy Security 2026 зазначило, що ринкові правила, зокрема цінові обмеження, в окремі періоди стримували імпорт електроенергії в Україну. МЕА рекомендувало встановлювати прайс-кепи на рівні, достатньому для залучення імпорту саме у години дефіциту.
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