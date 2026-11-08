Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button
1719-й день війни
Операція «Карфаген»
Мирні переговори
Енергетична тривога
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

Росіяни знищили підстанцію на Житомирщині: жителів попередили про блекаут

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Росіяни знищили підстанцію на Житомирщині: жителів попередили про блекаут
Відновлення електропостачання потребуватиме значного часу
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Міський голова Овруча закликав жителів громади вимкнути зовнішнє освітлення та готуватися до тривалої відсутності електроенергії

Російські війська неодноразово атакували безпілотниками електропідстанцію «Овруч» у Житомирській області та повністю її знищили. Відновлення електропостачання потребуватиме значного часу, попередив міський голова Іван Коруд. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на звернення Овруцької міської ради у Facebook.

За словами Івана Коруда, окупанти завдали по об'єкту кількох ударів. Після атак підстанцію повністю зруйновано. Міський голова не назвав конкретних строків відновлення, але наголосив, що роботи триватимуть значний час. Жителів громади попросили заздалегідь підготуватися до тривалої відсутності світла.

Окремо очільник міста звернувся до мешканців із вимогою дотримуватися світломаскування у вечірній та нічний час.

Він зауважив, що навіть після повернення електроенергії небезпека російських атак не зникне. 

Зокрема, жителів просять вимкнути:

  • зовнішнє освітлення будинків і дворів;
  • рекламні конструкції та світлові вивіски;
  • підсвічування фасадів, вітрин і прибудинкових територій;
  • будь-які інші джерела світла, помітні ззовні.

Вимога стосується не лише підприємств, установ та організацій, а й кожного приватного домоволодіння. Коруд наголосив, що світломаскування є необхідним безпековим заходом, від якого залежить захист громади та життя людей.

«У нинішніх умовах кожне світло, яке можна вимкнути, має бути вимкнене», – написав міський голова. Він також закликав жителів не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Атаки на Житомирщині

Російські удари 7 листопада не обмежилися Овручем. За повідомленням начальника Житомирської обласної військової адміністрації Віталія Бунечка, російські безпілотники атакували Коростенський, Звягельський та Житомирський райони.

Під ударом опинилися об'єкти критичної інфраструктури. У Житомирі було пошкоджено обладнання однієї з котелень, через що тимчасово припинили подачу тепла до будинків, які вона обслуговує. Також частина абонентів області залишилася без електропостачання. Інформації про постраждалих не надходило.

Нагадаємо, на початку листопада російські атаки вже спричиняли масштабні перебої з електропостачанням на Житомирщині. За даними Міністерства енергетики, 1 листопада без світла залишалися споживачі у восьми областях, зокрема й у Житомирській.

Читайте також:

Теги: окупанти електроенергія Житомирщина небезпека відключення світла

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Правоохоронці з'ясовують усі обставини інциденту
У Бердичеві в укритті гімназії вибухнула граната: її принесла учениця
8 жовтня, 22:10
Ситуація на фронті 12 жовтня
180 боїв за добу: лінія фронту станом на 12 жовтня 2026
12 жовтня, 22:37
Розвідка оприлюднила 3D-модель російської крилатої ракети «Філін», яка може долати до 1200 км
Росія почала бити по Україні новою ракетою «Філін». ГУР розкрив її характеристики
22 жовтня, 10:32
Ситуація на фронті 26 жовтня
185 боїв за добу: лінія фронту станом на 26 жовтня 2026
26 жовтня, 22:20
Дніпро частково залишився без світла
У Дніпрі стався блекаут через російську атаку на енергетику
29 жовтня, 22:20
Причиною запровадження обмежень стали наслідки масованих російських атак на енергооб’єкти
Графіки відключення світла 22 жовтня 2026 року. Дані «Укренерго»
21 жовтня, 19:18
Окупанти атакували Україну новою «Геранню-5 К5-К»
Росія атакувала Україну вдосконаленою модифікацією ракети «Герань-5»
23 жовтня, 08:49
Російський дрон влучив у склад пошти
Росія атакувала поштове відділення у Харкові: є загиблий та постраждалі
28 жовтня, 18:26
За словами Зеленського, без електрики залишилися близько 200 тис. родин у Дніпрі та області, а також понад 80 тис. родин на Київщині
Президент відзвітував про складну ситуація зі світлом у деяких регіонах
31 жовтня, 12:14

Події в Україні

Окупована Луганщина залишилася без світла: знеструмлено 300 тис. абонентів
Окупована Луганщина залишилася без світла: знеструмлено 300 тис. абонентів
Росіяни знищили підстанцію на Житомирщині: жителів попередили про блекаут
Росіяни знищили підстанцію на Житомирщині: жителів попередили про блекаут
Повітряна тривога у Києві тривала 22 хвилини
Повітряна тривога у Києві тривала 22 хвилини
В Одесі внаслідок російської атаки загинула людина
В Одесі внаслідок російської атаки загинула людина
187 боїв за добу: лінія фронту станом на 7 листопада 2026
187 боїв за добу: лінія фронту станом на 7 листопада 2026
Російський дрон атакував Хмельницький: є постраждалий
Російський дрон атакував Хмельницький: є постраждалий

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
379K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 листопада: ситуація на фронті
159K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 листопада 2026
101K
Залужний повідомив про історичне рішення Британії стосовно українських дітей
75K
Україна озвучила позицію щодо територіальних поступок перед мирними переговорами
66K
Ющенко розкрив причину, чому поїхав за кордон
65K
Путін звернувся до всіх членів уряду РФ із незвичною вимогою

Новини

Яке релігійне свято відзначається 7 листопада 2026: традиції та молитва
6 листопада, 22:00
В Україні до 10°, місцями дощитиме: погода на 6 листопада 2026 року
6 листопада, 05:59
Яке релігійне свято відзначається 6 листопада 2026: традиції та молитва
5 листопада, 22:00
В Україні до 9°, прийшло похолодання: погода на 5 листопада 2026 року
5 листопада, 06:14
Яке релігійне свято відзначається 5 листопада 2026: традиції та молитва
4 листопада, 22:00
День залізничника України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
4 листопада, 07:45

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua