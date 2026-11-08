Росіяни знищили підстанцію на Житомирщині: жителів попередили про блекаут

Міський голова Овруча закликав жителів громади вимкнути зовнішнє освітлення та готуватися до тривалої відсутності електроенергії

Російські війська неодноразово атакували безпілотниками електропідстанцію «Овруч» у Житомирській області та повністю її знищили. Відновлення електропостачання потребуватиме значного часу, попередив міський голова Іван Коруд. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на звернення Овруцької міської ради у Facebook.

За словами Івана Коруда, окупанти завдали по об'єкту кількох ударів. Після атак підстанцію повністю зруйновано. Міський голова не назвав конкретних строків відновлення, але наголосив, що роботи триватимуть значний час. Жителів громади попросили заздалегідь підготуватися до тривалої відсутності світла.

Окремо очільник міста звернувся до мешканців із вимогою дотримуватися світломаскування у вечірній та нічний час.

Він зауважив, що навіть після повернення електроенергії небезпека російських атак не зникне.

Зокрема, жителів просять вимкнути:

зовнішнє освітлення будинків і дворів;

рекламні конструкції та світлові вивіски;

підсвічування фасадів, вітрин і прибудинкових територій;

будь-які інші джерела світла, помітні ззовні.

Вимога стосується не лише підприємств, установ та організацій, а й кожного приватного домоволодіння. Коруд наголосив, що світломаскування є необхідним безпековим заходом, від якого залежить захист громади та життя людей.

«У нинішніх умовах кожне світло, яке можна вимкнути, має бути вимкнене», – написав міський голова. Він також закликав жителів не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Атаки на Житомирщині

Російські удари 7 листопада не обмежилися Овручем. За повідомленням начальника Житомирської обласної військової адміністрації Віталія Бунечка, російські безпілотники атакували Коростенський, Звягельський та Житомирський райони.

Під ударом опинилися об'єкти критичної інфраструктури. У Житомирі було пошкоджено обладнання однієї з котелень, через що тимчасово припинили подачу тепла до будинків, які вона обслуговує. Також частина абонентів області залишилася без електропостачання. Інформації про постраждалих не надходило.

Нагадаємо, на початку листопада російські атаки вже спричиняли масштабні перебої з електропостачанням на Житомирщині. За даними Міністерства енергетики, 1 листопада без світла залишалися споживачі у восьми областях, зокрема й у Житомирській.