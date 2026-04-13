Парламентські вибори в Угорщині: чи вітатиме Кремль Мадяра з перемогою

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Парламентські вибори в Угорщині: чи вітатиме Кремль Мадяра з перемогою
Москва вважає Угорщину ворожою країною
Путін відмовився вітати Петера Мадяра з перемогою на виборах

Москва радикально змінила риторику щодо Будапешта після поразки Віктора Орбана. Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін не надсилатиме вітань новому лідеру Угорщини Петеру Мадяру, інформує «Главком».

Відповідаючи на запитання кремлівського пулу, речник Путіна Пєсков підкреслив, що відтепер Росія розцінює Угорщину виключно як ворожу державу.

«Ми недружнім країнам привітань не надсилаємо. А Угорщина – недружня країна, вона підтримує санкції проти нас», – заявив Пєсков.

Варто зауважити, що це твердження різко контрастує з позицією Кремля дворічної давнини. На уточнення журналістів, чи означає це, що дружба Москви трималася лише на постаті Віктора Орбана, Пєсков сухо відповів: «Ми з ним вели діалог».

Нагадаємо, що після перемоги партії «Фідес» у квітні 2022 року Путін одним із перших надіслав Орбану вітальну телеграму. Тоді в Кремлі заявляли, що розвиток зв'язків «відповідає інтересам народів» і сподівалися на «партнерство», попри міжнародну ізоляцію РФ.

«Главком» писав, що Угорщині були передані сигнали щодо можливих контактів між президентом України Володимиром Зеленським і лідером угорської партії «Тиса» Петером Мадяром. За словами міністра закордонних справ України, з угорською стороною необхідно вирішити широкий спектр питань від прикордонної інфраструктури до взаємодії на європейському треку.

Нагадаємо, 12 квітня в Угорщині відбулися парламентські вибори. Цього дня було зафіксовано історичний рекорд за явкою угорців, які віддали свій голос.

До слова, парламентські вибори в Угорщині ознаменувалися неочікуваним демаршем всередині провладної верхівки. Міхай Секе-Тот, сільський голова громади Боча та багаторічний член правлячої партії «Фідес», відкрито заявив, що віддав свій голос за головного опонента Віктора Орбана – партію «Тиса».

Читайте також

Соратники Орбана після поразки виступили із заявою проти ЄС
Друзі Орбана відреагували на поразку і звинуватили ЄС у втручанні
Сьогодні, 12:30
Національній виборчій комісії опублікували дані, згідно з якими, явка станом на 18:30 склала 77,80%
В Угорщині закрилися виборчі дільниці, явка досягла рекордно високого рівня
Вчора, 21:16
В Угорщині специфічна виборча система
Вибори в Угорщині: які головні ризики чекають
Вчора, 19:32
Петер Мадяр прокоментував приїзд Венса
Опонент Орбана розтлумачив слова Венса: який сигнал отримала Угорщина
7 квiтня, 21:03
Трамп назвав головну перешкоду для мирної угоди між Україною та Росією
Трамп назвав головну перешкоду для мирної угоди між Україною та Росією
24 березня, 22:58
Опозиціонер планує запровадити регулярне тестування політиків на алкоголь і наркотики у разі приходу до влади
Лідер угорської опозиції Мадяр здав тести на наркотики після звинувачень соратників Орбана
24 березня, 09:34
Лідери Польщі та Угорщина годину говорили за зачиненими дверима
Навроцький та Орбан провели закриту зустріч у Будапешті
23 березня, 20:37
Війна з Іраном може закінчитись так же раптово, як і почалась
Трамп між Іраном і Росією. Яка стратегія для України?
20 березня, 16:44
Адміністрація президента США активно підтримує Віктора Орбана на майбутніх виборах
Венс приїде до Орбана напередодні виборів в Угорщині – Reuters
18 березня, 21:10

Мадяр анонсував зміни до Конституції Угорщини та обмеження термінів прем’єра
Мадяр анонсував зміни до Конституції Угорщини та обмеження термінів прем’єра
Українська делегація вирушила до США: ключові теми обговорення
Українська делегація вирушила до США: ключові теми обговорення
Сійярто знайшовся: приїхав у МЗС і терміново знищує документи
Сійярто знайшовся: приїхав у МЗС і терміново знищує документи
Парламентські вибори в Угорщині: чи вітатиме Кремль Мадяра з перемогою
Парламентські вибори в Угорщині: чи вітатиме Кремль Мадяра з перемогою
«Гаманець Путіна» Ротенберг знищує морський вокзал в окупованій Ялті: подробиці (фото)
«Гаманець Путіна» Ротенберг знищує морський вокзал в окупованій Ялті: подробиці (фото)
Кредит для України таки розблокують? Німеччина відреагувала на вибори в Угорщині
Кредит для України таки розблокують? Німеччина відреагувала на вибори в Угорщині

ЛНЗ і «Шахтар» розписали фестивальну нічию з автоголами в Прем'єр-лізі
Сьогодні, 15:38
Астронавтка місячної місії Крістіна Кох показала, як зворушливо її зустрів чотирилапий друг після повернення з космосу (відео)
Сьогодні, 15:11
13 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Поливаний понеділок: що потрібно зробити у перший день після Великодня
Вчора, 21:10
Великдень 2026: найщиріші привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 06:45
В Україні місцями невеликий дощ: погода на 12 квітня 2026
Вчора, 05:59

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
