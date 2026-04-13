Парламентські вибори в Угорщині: чи вітатиме Кремль Мадяра з перемогою

Путін відмовився вітати Петера Мадяра з перемогою на виборах

Москва радикально змінила риторику щодо Будапешта після поразки Віктора Орбана. Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін не надсилатиме вітань новому лідеру Угорщини Петеру Мадяру, інформує «Главком».

Відповідаючи на запитання кремлівського пулу, речник Путіна Пєсков підкреслив, що відтепер Росія розцінює Угорщину виключно як ворожу державу.

«Ми недружнім країнам привітань не надсилаємо. А Угорщина – недружня країна, вона підтримує санкції проти нас», – заявив Пєсков.

Варто зауважити, що це твердження різко контрастує з позицією Кремля дворічної давнини. На уточнення журналістів, чи означає це, що дружба Москви трималася лише на постаті Віктора Орбана, Пєсков сухо відповів: «Ми з ним вели діалог».

Нагадаємо, що після перемоги партії «Фідес» у квітні 2022 року Путін одним із перших надіслав Орбану вітальну телеграму. Тоді в Кремлі заявляли, що розвиток зв'язків «відповідає інтересам народів» і сподівалися на «партнерство», попри міжнародну ізоляцію РФ.

«Главком» писав, що Угорщині були передані сигнали щодо можливих контактів між президентом України Володимиром Зеленським і лідером угорської партії «Тиса» Петером Мадяром. За словами міністра закордонних справ України, з угорською стороною необхідно вирішити широкий спектр питань від прикордонної інфраструктури до взаємодії на європейському треку.

Нагадаємо, 12 квітня в Угорщині відбулися парламентські вибори. Цього дня було зафіксовано історичний рекорд за явкою угорців, які віддали свій голос.

До слова, парламентські вибори в Угорщині ознаменувалися неочікуваним демаршем всередині провладної верхівки. Міхай Секе-Тот, сільський голова громади Боча та багаторічний член правлячої партії «Фідес», відкрито заявив, що віддав свій голос за головного опонента Віктора Орбана – партію «Тиса».