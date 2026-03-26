Угорщина вийде з ЄС? Мадяр попередив про небезпеку у разі перемоги Орбана на виборах

Ростислав Вонс
Згідно з останніми опитуваннями, напередодні виборів «Тису» підтримують 58% виборців
Очільник опозиційної партії наголосив, що ставки на парламентських виборах в Угорщині величезні

Лідер угорської опозиційної партії «Тиса» Петер Мадяр вважає, що Угорщина може вийти з ЄС у разі перемоги на виборах правлячої партії «Фідес». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Мадяра.

Мадяр стверджує, що керівництво «Фідес», яку очолює премʼєр-міністр Віктор Орбан, запропонувала коаліцію з партією «Наша Батьківщина». За словами політика, це призвело б до виходу країни з блоку ЄС.

Опозиціонер наголосив, що партія «Наша Батьківщина» давно дотримується позиції, що, прийшовши до влади, вона виведе країну з ЄС. У цьому контексті лідер «Тиси» вважає, що «Фідес» теж стала на цей шлях.

«Ставки на парламентських виборах 12 квітня величезні. Це буде також референдум про те, чи залишиться наша країна членом Європейського Союзу, чи «Фідес» і «Наша Батьківщина» остаточно перетворять Угорщину на маріонеткову державу Росії», – написав він.

Нагадаємо, опозиційна угорська партія «Тиса» зберігає перевагу над правлячою партією прем’єра Віктора Орбана «Фідес» напередодні парламентських виборів.

Як показали результати опитування Median, проведеного більш як за три тижні перед парламентськими виборами в Угорщині, підтримка «Тиси», порівняно з минулим місяцем зросла – тоді відрив опозиційної партії від «Фідес» становив 20%. Нове опитування показало, що 58% опитаних, які точно вирішили проголосувати, підтримають політсилу Мадяра, тоді як партію Орбана лише 35%.

Як відомо, парламентські вибори в Угорщині заплановані на 12 квітня. Для прем’єр-міністра Віктора Орбана ці вибори можуть стати найсерйознішим політичним випробуванням за останні 16 років перебування при владі.

До слова, згідно з розслідуванням The Washington Post, російська Служба зовнішньої розвідки розробила план під назвою «Те, що змінює правила гри», щоб врятувати рейтинг прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Через погіршення стану економіки та падіння рейтингу Орбана (який зараз поступається реформатору Петеру Мадяру), російські оперативники запропонували радикальний крок: інсценувати замах на вбивство угорського прем'єра.

