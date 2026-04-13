Мадяр анонсував зміни до Конституції Угорщини та обмеження термінів прем’єра

glavcom.ua
Петер Мадяр планує заборонити прем’єрам правити понад два терміни

Переможець парламентських виборів Петер Мадяр анонсував радикальні зміни до Конституції країни. Головна мета реформи – унеможливити узурпацію влади та запобігти сценаріям тривалого правління, подібним до багаторічного перебування на посаді Віктора Орбана. Про це Мадяр заявив під час пресконференції в Будапешті, інформує «Главком».

Згідно з планом Мадяра, нові законодавчі норми встановлять чіткий ліміт для очільника уряду.

  • Обмеження: не більше двох термінів.
  • Тривалість: в угорських реаліях це означатиме максимум вісім років на посаді для однієї особи.

Петер Мадяр наголосив, що такі кроки є необхідними для оздоровлення політичної системи країни. За його словами, обмеження термінів стане гарантією регулярної ротації влади та захистом від формування авторитарних режимів.

Лідер партії «Тиса» заявив, що має намір внести відповідні зміни до основного закону країни, оскільки отримав політичні можливості для цього. 

Зауважимо, Віктор Орбан безперервно обіймав посаду прем’єр-міністра Угорщини з 2010 року (загалом понад 14 років поспіль, а з урахуванням першого терміну у 1990-х – 18 років). За цей час його уряд неодноразово звинувачували у тиску на медіа, зміні виборчого законодавства «під себе» та підриві демократичних інституцій.

Петер Мадяр також зробив резонансну заяву: Віктор Орбан визнав поразку, а чинний міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто терміново позбувається компрометуючих документів.

«Главком» писав, що Угорщині були передані сигнали щодо можливих контактів між президентом України Володимиром Зеленським і лідером угорської партії «Тиса» Петером Мадяром. За словами міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, з угорською стороною необхідно вирішити широкий спектр питань від прикордонної інфраструктури до взаємодії на європейському треку.

Нагадаємо, 12 квітня в Угорщині відбулися парламентські вибори. Цього дня було зафіксовано історичний рекорд за явкою угорців, які віддали свій голос.

Чинний прем'єр-міністр країни Віктор Орбан вже визнав поразку та фактичну зміну влади, втім він наголосив, що продовжить політичну діяльність. Орбан також особисто привітав лідера партії «Тиса» з перемогою.

