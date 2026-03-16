Дипломатичні галюцинації Сійярто: у МЗС України дотепно висміяли фантазії угорського колеги

Лариса Голуб
Сійярто звинуватив Київ у зриві вигаданої зустрічі
Глава закордонного відомства Угорщини продовжує маніпулювати темою нафтогону та діалогу з Україною

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто звинуватив Україну у зриві вигаданих переговорів, на що отримав іронічну відповідь української дипломатії. У Києві натякнули на «дипломатичні фантазії» угорської сторони, перетворивши спробу створення штучного конфлікту на мем, інформує «Главком»

Петер Сійярто публічно поскаржився на нібито скасування українською стороною двосторонньої зустрічі, яка мала відбутися «на полях» міжнародного саміту. Насправді ж таких планів не було спочатку.

«Спочатку планувалося, що сьогодні відбудеться тристороння зустріч за участю словацького та українського міністрів енергетики, проте українська сторона зрештою не погодилася на це навіть тут, у Брюсселі», – написав Сійярто у соцмережі.

Він звинуватив Україну та Брюссель у тому, що вони нібито відхиляють всі можливі запити про зустріч, а також не дозволяють поїздку інспекторів Євросоюзу до пошкодженої Росією ділянки нафтогону «Дружба».

У Міністерстві закордонних справ України на закиди Будапешта відреагували з не прихованою іронією. Представники відомства натякнули, що важко скасувати те, чого ніколи не планувалося.

«Це вже стало типовим угорським почерком – самі щось нафантазували, самі нас звинуватили», – наголосив речник закордонного відомства Георгій Тихий.

«Главком» писав, що Орбан звинуватив Брюссель у затягуванні війни в Україні. Головна теза Орбана полягає в тому, що саме європейська допомога заважає настанню миру. За його логікою, якби Україна залишилася без підтримки, вона була б змушена піти на капітуляцію або невигідне припинення вогню, що він називає «миром».

Також прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час виступу з нагоди річниці угорської революції 1848-1849 років різко висловився про Україну. Він заявив, що угорцям на майбутніх виборах, котрі відбудуться вже за 28 днів, доведеться обирати між його урядом і політикою президента України Володимира Зеленського. 

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що сьогоднішній уряд Угорщини поширює серед угорського суспільства антиукраїнські настрої. Це погано для економіки між державами, для післявоєнної економіки і бізнесу, торговельних відносин, для відносин між угорським та українським суспільством. 

