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Мер Харкова озвучив, скільки коштуватиме відбудова міста

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Мер Харкова озвучив, скільки коштуватиме відбудова міста
Половина шкіл та дитячих садочків у Харкові зруйновані
колаж: hmarochos

Наразі без житла залишаються 150 тис. харків'ян

Для відновлення зруйнованих окупантами будинків та інфраструктури Харкова необхідна сума у 9,5 млрд євро. Про це заявив Харківський міський голова Ігор Терехов, виступаючи на Конференції з питань відновлення України в Лондоні.

«Щоб відбудувати наше місто, щоб відбудувати інфраструктуру міста, житлові будинки, лікарні, дитячі садочки, школи, нам потрібно 9,5 мільярдів євро. Це дуже потужний виклик, з яким не в змозі впоратися самотужки жодне місто України», – зазначив Терехов.

Він повідомив, що наразі без житла залишаються 150 тис. харків'ян. Половина шкіл та дитячих садочків зруйновані. Пошкоджено 56 лікарень.

«Завдяки вдалій реформі з децентралізації, яка, незважаючи на війну, продовжується, ми маємо певні важелі. Наприклад, минулого року нам вдалося відбудувати власним коштом, за підтримки Кабінету Міністрів та Офісу Президента 200 житлових будинків, які були вщент зруйновані. Зараз ми будуємо 50 будинків. Але без підтримки наших міжнародних партнерів, без підтримки міжнародних фінансових інституцій, це робити вкрай складно», – додав Терехов.

Нагадаємо, Світовий банк стане одним із ключових партнерів у відновленні України. Він профінансує щонайменше три проєкти для відбудови нашої країни. 

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Теги: Харків Світовий банк місто Ігор Терехов війна

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