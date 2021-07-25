11 енергоблоків українських ТЕЦ та ТЕС зупинилися через брак палива

Електростанціям для роботи не вистачає вугілля та газу

Через відсутність вугілля та газу від енергосистеми країни станом на ранок неділі, 25 липня, було відключено 11 блоків тепловх електростанцій та теплоелектроцентралей. Про це свідчать дані на сайті НЕК «Укренерго».

Зокрема не працюють через відсутність палива шість енергоблоків ТЕС Державної компанії «Центренерго»: по два блоки на кожній зі станцій.

Також три з шести блоків київських ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 не виробляють електроенергію через відсутність газу.

Ще два блоки не доступно на Запорізькій ТЕС.

Нагадаємо, що 2 липня через цінові махінації трейдерів відбулося різке падіння цін на ринку на добу наперед до історичного мінімуму нижче рівня собівартості.

За інформацією народного депутата Олексія Кучеренка, причиною стали зловживання наближених до НКРЕКП трейдерів та посередників. На думку ексголови СБУ Віктора Наливайченка, лише за два дні трейдери-спекулянти завдали державі збитків на суму 300 млн грн.

4 липня НКРЕКП лише тимчасово, на 4 дні, заборонила трейдерам подавати заявки на продаж струму нижче реальної собівартості його виробництва на АЕС. Однак держпідприємства «Енергоатом» та «Центренерго» назвали ці кроки недостатніми.

6 липня відбулася нарада в Міненерго, за результатами якої міністр Герман Галущенко вкотре закликав регулятор НКРЕКП припинити махінації трейдерів та посередників на енергоринку.

У цей же день зупинила роботу Слов'янська ТЕС компанії «Донбасенерго». Робота станції відновилася лише в 20-х числах липня. Причиною аномального обвалу цін «Донбасенерго» назвала «систематичні маніпуляції на ринку, а також недосконалість регуляторних норм».

Того ж дня Антимонопольний комітет повідомив про намір розслідувати маніпуляції трейдерів на ринку електроенергії.

На думку економіста Бориса Кушнірука, спекулянти і посередники витіснили виробників з ринку електричної енергії, що уже призвело до фактичної зупинки декількох ТЕС і ТЕЦ і блоку Рівненської АЕС.

Пропозиції Міністерства енергетики щодо обмеження діяльності компаній-посередників на енергоринку були заблоковані комітетом Верховної ради з питань енергетики.