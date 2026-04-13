13 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 13 квітня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

13 квітня в Україні відзначають День працівника оборонно-промислового комплексу України. У світі відзначають Всесвітній день рок-н-ролу та Міжнародний день подяки рослинам. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святого священномученика Артемона, пресвітера Лаодикійського. Окрім того, в Україні цьогоріч триває Світлий понеділок – другий день Великодніх свят.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 13 квітня 2026 року.

Зміст

Свята в Україні

День працівника оборонно-промислового комплексу України

В Україні другий день Великодня традиційно називають «Оливальним понеділком». За давнім звичаєм, юнаки обливають дівчат водою, що символізує весняне очищення та здоров'я. Також у цей день прийнято ходити в гості до родичів та хрещених батьків, обмінюючись писанками та великодніми смаколиками. Це час радості та продовження святкування Воскресіння Христового.

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день рок-н-ролу

Свято поєднує всіх меломанів з різних куточків світу. Рок-н-рол зародився у США в середині XX століття. Швидко ця музика розповсюдилася до інших країн. Для багатьох людей вона стала способом життя, самовираження та соціального протесту.

Витоки рок-н-ролу з'явилися у Сполучених Штатах за часів рабовласництва. Пісні рабів карибського і африканського походження були досить ритмічними і мали яскравий національний колорит. А в церквах методистів виконували під час богослужінь особливий жанр християнської музики, який називають госпелом. Саме завдяки симбіозу госпелу і афроамериканських мелодій з'явився новий жанр музики.

Міжнародний день подяки рослинам

Свято з'явилося ще на початку XXI століття. Важко переоцінити вплив рослин на нашу планету та організм людини в цілому. Вони поглинають вуглекислий газ і різні небезпечні летючі органічні сполуки, а потім виділяють очищений кисень.

Саме з рослин виготовляють безліч корисних продуктів. А без рослинної їжі раціон людини є неповноцінним. Також рослини дарують естетичне задоволення від вирощування та милування їхньою красою. Давно було доведено, що кущі, дерева і квіти позитивно впливають на психологічне здоров'я людей.

Релігійні свята та їхня історія

День святого священномученика Артемона Лаодикійського

13 квітня православна церква вшановує пам'ять святого Артемона, який жив у III столітті. Він був пресвітером у місті Лаодикія та віддано служив Богу протягом багатьох десятиліть. За часів правління імператора Діоклетіана, коли почалися жорстокі переслідування християн, святий Артемон, попри свій похилий вік, відмовився принести жертву язичницьким ідолам.

Його піддали жорстоким катуванням, проте, згідно з переказами, він залишався неушкодженим. Бачачи силу його віри, багато язичників навернулися до християнства. Зрештою святий прийняв мученицьку смерть, до останнього подиху прославляючи Христа.

Народні вірування та прикмети

Народні прикмети цього дня пов'язані з перебігом весни та майбутнім літом:

Якщо на Артемона ніч тепла – літо буде погожим і спекотним;

Перелітні птахи летять великими зграями – до дружної та ранньої весни;

Якщо дощ іде у Світлий понеділок – літо буде вологим, але врожайним;

Синє небо при ясному сонці – до сильних злив у найближчі дні;

Якщо береза виділяє багато соку – літо буде дощовим.

Історичні події

1204 – хрестоносці папи Іннокентія III взяли греко-православний Константинополь.

1598 – король Франції Генріх IV підписав Нантський едикт, що надавав громадянські права гугенотам, сприяючи громадянській єдності, секуляризму та віротерпимості.

1870 – у Нью-Йорку відкрився знаменитий Музей мистецтв «Метрополітен».

1928 – у Києві відбулася прем'єра фільму Олександра Довженка «Звенигора».

1940 – розпочався один з етапів депортації із західних областей України, виселені майже 320 тис. осіб.

1960 – Франція здійснила випробування ядерної бомби у пустелі Сахара.

1967 – у СРСР радгоспи перевели на повний госпрозрахунок.

1975 – зіткненнями в Бейруті між палестинськими бойовиками і воєнізованою християнською партією почалася Громадянська війна в Лівані.

1986 – Іван Павло II першим серед пап відвідав синагогу.

1990 – Радянський Союз офіційно визнав свою відповідальність за убивство в Катинському лісі (1940) кількох тисяч польських офіцерів (злочин, в якому раніше СРСР звинувачував нацистів).

2012 – Верховна Рада прийняла Кримінальний процесуальний кодекс України.

2014 – в.о. Президента України Олександр Турчинов оголосив Антитерористичну операцію на сході України.

Іменини

День ангела святкують: Артем, Олександр, Дмитро, Георгій, Марта.