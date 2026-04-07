7 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 7 квітня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

7 квітня у світі відзначають Всесвітній день здоров'я. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святого преподобного Юрія (Георгія) Мелітійського та святого мученика Калліопія.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 7 квітня 2026 року.

Зміст

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день здоров'я

Цей день відзначається щорічно в день створення Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) у 1948 році. Метою свята є привернення уваги до важливих проблем глобального здоров'я. Кожного року обирається актуальна тема, яка закликає уряди та громадян дбати про доступність медицини, якість харчування та здоровий спосіб життя.

Міжнародний день бобра

Бобер – граціозний, сильний плавець, що плаває як під водою, так і на поверхні, розвиваючи швидкість до 7 км на годину, якщо він стривожений. Тіло бобра багато в чому пристосоване до водного середовища проживання.

Найхарактернішою особливістю бобра є його великий плоский хвіст, який слугує кермом під час плавання, опорою, коли він сидить або стоїть прямо, а також сховищем жиру на зиму. Бобри також б'ють хвостом по поверхні води як попередження про небезпеку для інших бобрів або іноді під час гри.

Релігійні свята та їхня історія

День святого преподобного Юрія (Георгія) Мелітійського

7 квітня православна церква вшановує пам'ять святого Юрія, єпископа Мелітійського. Він жив у IX столітті і з юних років обрав чернечий шлях, присвятивши життя молитві та посту. За свою доброчесність він був обраний єпископом міста Мелітіна. Святий прославився як милосердний пастир, який допомагав бідним, захищав гнаних та мав дар зцілення хвороб. Його життя є прикладом лагідності та невтомної праці на благо ближніх.

Народні вірування та прикмети

Наші предки уважно стежили за погодою цього дня, оскільки вона віщувала характер літа:

Яка погода на 7 квітня – такою вона буде і на Великдень;

Гроза цього дня обіцяє тепле літо та гарний врожай горіхів;

Якщо небо безхмарне і сонце світить яскраво – чекайте на грозове літо;

Якщо дощ іде – буде гарний врожай грибів та хліба;

Вечірній туман віщує припинення приморозків та швидке потепління.

Історичні події

1348 – у Празі засновано Карлів університет – перший у Центральній Європі.

1738 – Папа Климент XII особливою буллою звинуватив масонів в лицемірстві, єресі і збоченнях та пригрозив їм відлученням від церкви.

1795 – у Франції запровадили метричну систему та десятинну грошову систему.

1906 – виверження вулкана Везувій спустошило Неаполь.

1939 – фашистська Італія напала на Албанію.

1948 – набув чинності статут Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

1957 – здійснив останню поїздку останній тролейбус Нью-Йорка.

1963 – Югославія проголошена соціалістичною республікою.

1969 – символічна дата народження інтернету.

1989 – у результаті пожежі затонув радянський атомний підводний човен «Комсомолець» – загинуло 42 з 68 членів екіпажу.

2003 – американські війська зайняли столицю Іраку Багдад.

Іменини

День ангела святкують: Юрій, Георгій, Данило, Петро, Аркадій.