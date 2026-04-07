7 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

glavcom.ua
Свята 7 квітня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

7 квітня у світі відзначають Всесвітній день здоров'я. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святого преподобного Юрія (Георгія) Мелітійського та святого мученика Калліопія.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 7 квітня 2026 року.

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день здоров'я

Цей день відзначається щорічно в день створення Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) у 1948 році. Метою свята є привернення уваги до важливих проблем глобального здоров'я. Кожного року обирається актуальна тема, яка закликає уряди та громадян дбати про доступність медицини, якість харчування та здоровий спосіб життя.

Міжнародний день бобра

Бобер – граціозний, сильний плавець, що плаває як під водою, так і на поверхні, розвиваючи швидкість до 7 км на годину, якщо він стривожений. Тіло бобра багато в чому пристосоване до водного середовища проживання.

Найхарактернішою особливістю бобра є його великий плоский хвіст, який слугує кермом під час плавання, опорою, коли він сидить або стоїть прямо, а також сховищем жиру на зиму. Бобри також б'ють хвостом по поверхні води як попередження про небезпеку для інших бобрів або іноді під час гри.

Релігійні свята та їхня історія

День святого преподобного Юрія (Георгія) Мелітійського

7 квітня православна церква вшановує пам'ять святого Юрія, єпископа Мелітійського. Він жив у IX столітті і з юних років обрав чернечий шлях, присвятивши життя молитві та посту. За свою доброчесність він був обраний єпископом міста Мелітіна. Святий прославився як милосердний пастир, який допомагав бідним, захищав гнаних та мав дар зцілення хвороб. Його життя є прикладом лагідності та невтомної праці на благо ближніх.

Народні вірування та прикмети

Наші предки уважно стежили за погодою цього дня, оскільки вона віщувала характер літа:

  • Яка погода на 7 квітня – такою вона буде і на Великдень;
  • Гроза цього дня обіцяє тепле літо та гарний врожай горіхів;
  • Якщо небо безхмарне і сонце світить яскраво – чекайте на грозове літо;
  • Якщо дощ іде – буде гарний врожай грибів та хліба;
  • Вечірній туман віщує припинення приморозків та швидке потепління.

Історичні події

  • 1348 – у Празі засновано Карлів університет – перший у Центральній Європі.
  • 1738 – Папа Климент XII особливою буллою звинуватив масонів в лицемірстві, єресі і збоченнях та пригрозив їм відлученням від церкви.
  • 1795 – у Франції запровадили метричну систему та десятинну грошову систему.
  • 1906 – виверження вулкана Везувій спустошило Неаполь.
  • 1939 – фашистська Італія напала на Албанію.
  • 1948 – набув чинності статут Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).
  • 1957 – здійснив останню поїздку останній тролейбус Нью-Йорка.
  • 1963 – Югославія проголошена соціалістичною республікою.
  • 1969 – символічна дата народження інтернету.
  • 1989 – у результаті пожежі затонув радянський атомний підводний човен «Комсомолець» – загинуло 42 з 68 членів екіпажу.
  • 2003 – американські війська зайняли столицю Іраку Багдад.

Іменини

День ангела святкують: Юрій, Георгій, Данило, Петро, Аркадій.

Читайте також:

Ірина Фаріон була щасливою в своїх останніх стосунках
«Були разом більше трьох років». Донька Фаріон розповіла про останнє кохання мами
8 березня, 21:54
Священник резюмував, що виявляти увагу та турботу до своїх половинок, матусь та бабусь потрібно постійно
Чи гріх святкувати 8 Березня: священник пояснив позицію церкви
8 березня, 17:15
9 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9 березня, 00:00
Українська мовознавиця та екснардепка Ірина Фаріон
«Любов не потребує окремого дня». Чому Ірина Фаріон відмовлялася святкувати 8 Березня
8 березня, 15:15
Яке релігійне свято відзначається 24 березня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 24 березня 2026: традиції та молитва
23 березня, 22:00
24 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 березня, 00:00
25 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
25 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
25 березня, 00:00
Пишаюся кожним: Буданов привітав нацгвардійців з їх Днем
Пишаюся кожним: Буданов привітав нацгвардійців з їх Днем
26 березня, 14:26
Яке релігійне свято відзначається 3 квітня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 3 квітня 2026: традиції та молитва
2 квiтня, 22:00

Суспільство

7 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Ректор пояснив, чому під час війни кількість аспірантів в університеті Шевченка різко зросла
Ректор пояснив, чому під час війни кількість аспірантів в університеті Шевченка різко зросла
Яке релігійне свято відзначається 7 квітня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 7 квітня 2026: традиції та молитва
Кабмін спростив доступ до керування комбайнами: що змінилося
Кабмін спростив доступ до керування комбайнами: що змінилося
Уряд спростив закупівлю пікапів для війська
Уряд спростив закупівлю пікапів для війська
Окупанти скидають із БпЛА новий тип мін: МВС звернулося до українців
Окупанти скидають із БпЛА новий тип мін: МВС звернулося до українців

