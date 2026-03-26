Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Яке релігійне свято відзначається 27 березня 2026: традиції та молитва

Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
колаж: glavcom.ua

Свята 27 березня в церковному календарі – День пам’яті святої мучениці Матрони Солунської

27 березня православна церква вшановує пам'ять святої мучениці Матрони Солунської. Це свято присвячене відданості та непохитній вірі жінки, яка обрала шлях служіння Христу, незважаючи на переслідування та жорстокість.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 27 березня 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святої мучениці Матрони Солунської

Яке релігійне свято відзначається 27 березня 2026: традиції та молитва фото 1

27 березня православна церква вшановує пам'ять святої Матрони, яка постраждала за віру в III або IV столітті у місті Фессалоніки (Солунь). Матрона була рабинею Павтили, дружини одного з місцевих воєначальників, яка була юдейкою. Попри примус господині до юдейської віри, Матрона таємно сповідувала християнство і відвідувала церкву.

Коли Павтила дізналася про це, вона піддала дівчину жорстоким катуванням, замикала її без їжі та води, сподіваючись на відступництво. Проте Матрона залишалася непохитною у своїх переконаннях. Після чергового побиття палицями мучениця віддала свою душу Богові. Тіло святої було з почестями поховане християнами, а її мужність стала прикладом для багатьох вірян. У народі цей день також називали «Матрона Настовиця», оскільки сніг після відлиг часто вкривався твердою кіркою – настом.

Молитви дня

О, свята мученице Христова Матроно! Ти, що мужньо терпіла знущання та катування за віру істинну, поглянь на нас, що до твого заступництва вдаються. Виблагай у Всемилостивого Бога зміцнення нашої віри, терпіння у скорботах та ласку в щоденних потребах. Допоможи нам берегти чистоту душі та любов до ближніх, як ти берегла її серед страждань. Моли Христа Бога за спасіння душ наших.

Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що спостереження за природою цього дня допоможуть передбачити майбутнє:

  • Якщо вранці спостерігається іній або туман – рік буде врожайним на овочі та злаки.
  • Якщо чайки прилетіли і кричать – весна буде сонячною, а літо – теплим.
  • Якщо птахи літають низько над землею – очікуйте на затяжні дощі.
  • Якщо сніг тане швидко і кругом біжать струмки – літо буде вологим.

Читайте також:

Теги: свята релігія православна церква традиції свято календар

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Архієпископ Сумський і Охтирський УПЦ Київського патріархату Никодим (у миру – Володимир Кобзар)
ФСБ обрало українцям патріарха
Вчора, 07:32
Яке релігійне свято відзначається 27 лютого 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 27 лютого 2026: традиції та молитва
26 лютого, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 3 березня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 3 березня 2026: традиції та молитва
2 березня, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 12 березня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 12 березня 2026: традиції та молитва
11 березня, 22:00
17 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 березня, 00:00
21 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
21 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
21 березня, 00:00
Заупокійна Божественна літургія у 4-ту неділю Великого посту
Прощання з Патріархом Філаретом: у Володимирському соборі відбувається літургія. Наживо
22 березня, 11:01
Наразі у Володимирському соборі завершуються заупокійні урочистості
Який вигляд має могила патріарха Філарета. Перші фото
22 березня, 11:59
Трамп призупинив удари по Ірану, РФ атакувала Дніпропетровщину. Головне за 23 березня 2026
Трамп призупинив удари по Ірану, РФ атакувала Дніпропетровщину. Головне за 23 березня 2026
23 березня, 21:07

Суспільство

Яке релігійне свято відзначається 27 березня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 27 березня 2026: традиції та молитва
Календар рибалки на квітень 2026 року: коли і на що клює найкраще
Календар рибалки на квітень 2026 року: коли і на що клює найкраще
Відомий виробник солодощів України платив зарплату громадянці «ДНР»: деталі
Відомий виробник солодощів України платив зарплату громадянці «ДНР»: деталі
Чи будуть вимикати світло 27 березня 2026 року? Дані «Укренерго»
Чи будуть вимикати світло 27 березня 2026 року? Дані «Укренерго»
Кабмін затвердив план увічнення пам’яті захисників до 2030 року: подробиці
Кабмін затвердив план увічнення пам’яті захисників до 2030 року: подробиці
ЗСУ взяли під контроль населений пункт на Дніпропетровщині
ЗСУ взяли під контроль населений пункт на Дніпропетровщині

Новини

Швеція оприлюднила основний склад на матч проти збірної України
Сьогодні, 20:54
Збірна України оголосила стартовий склад на матч проти Швеції
Сьогодні, 20:22
Зеленський звернувся до Саміту лідерів у Гельсінкі і розповів про внесок України в безпеку на Близькому Сході
Сьогодні, 14:17
Підпільний ботокс у підсобці. Українки отримали покарання у Франції
Сьогодні, 11:07
В Україні подешевшав основний продукт з борщового набору: яка ціна нині
Сьогодні, 07:59
В Україні місцями дощитиме: погода на 26 березня
Сьогодні, 05:59

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua