Яке релігійне свято відзначається 27 березня 2026: традиції та молитва

Свята 27 березня в церковному календарі – День пам’яті святої мучениці Матрони Солунської

27 березня православна церква вшановує пам'ять святої мучениці Матрони Солунської. Це свято присвячене відданості та непохитній вірі жінки, яка обрала шлях служіння Христу, незважаючи на переслідування та жорстокість.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 27 березня 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святої мучениці Матрони Солунської

27 березня православна церква вшановує пам'ять святої Матрони, яка постраждала за віру в III або IV столітті у місті Фессалоніки (Солунь). Матрона була рабинею Павтили, дружини одного з місцевих воєначальників, яка була юдейкою. Попри примус господині до юдейської віри, Матрона таємно сповідувала християнство і відвідувала церкву.

Коли Павтила дізналася про це, вона піддала дівчину жорстоким катуванням, замикала її без їжі та води, сподіваючись на відступництво. Проте Матрона залишалася непохитною у своїх переконаннях. Після чергового побиття палицями мучениця віддала свою душу Богові. Тіло святої було з почестями поховане християнами, а її мужність стала прикладом для багатьох вірян. У народі цей день також називали «Матрона Настовиця», оскільки сніг після відлиг часто вкривався твердою кіркою – настом.

Молитви дня

О, свята мученице Христова Матроно! Ти, що мужньо терпіла знущання та катування за віру істинну, поглянь на нас, що до твого заступництва вдаються. Виблагай у Всемилостивого Бога зміцнення нашої віри, терпіння у скорботах та ласку в щоденних потребах. Допоможи нам берегти чистоту душі та любов до ближніх, як ти берегла її серед страждань. Моли Христа Бога за спасіння душ наших. Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що спостереження за природою цього дня допоможуть передбачити майбутнє: