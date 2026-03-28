Яке релігійне свято відзначається 29 березня 2026: традиції та молитва

Свята 29 березня в церковному календарі – День пам’яті священномучеників Марка та Кирила

29 березня православна церква вшановує пам'ять священномученика Марка, єпископа Арефусійського, та Кирила, диякона, а також інших мучеників, які постраждали за віру в IV столітті. Це свято присвячене незламності духу та вірності Христу перед обличчям жорстоких переслідувань.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті священномучеників Марка, єпископа Арефусійського, та Кирила, диякона

Ці святі постраждали за часів правління імператора Юліана Відступника (361–363 рр.), який намагався повернути Римську імперію до язичництва. Святий Марк був єпископом у місті Арефусія (Сирія). Ще за часів Костянтина Великого він зруйнував язичницьке капище, збудувавши на його місці християнський храм. Коли політика імперії змінилася, розлючені язичники почали вимагати від Марка відбудувати їхній храм або сплатити величезні кошти. Єпископ відмовився фінансувати ідолопоклонство. Його піддали нелюдським тортурам: били, різали ножами, обмазували медом і підвішували в кошику на поталу осам та бджолам. Проте Марк залишався непохитним, чим викликав повагу навіть у своїх катів.

Диякон Кирило з міста Іліополь також був відомий тим, що нищив язичницьких ідолів у часи християнських імператорів. Під час реставрації язичництва його схопили та стратили з особливою жорстокістю. Разом із ними постраждало багато інших християн, чиї імена залишилися в історії як символ непереможності віри.

Молитва дня

О, святі мученики Марку та Кириле! Ви, що не злякалися погроз мучителів і витерпіли тяжкі страждання заради істини Господньої, погляньте нині на нас, що перебуваємо у випробуваннях. Зміцніть нашу віру, даруйте нам мужність стояти за правду і захистіть землю нашу від усякого зла. Нехай ваші молитви перед Престолом Всевишнього стануть нам щитом і надією на мир і спасіння. Амінь

Народні вірування та прикмети

У народному календарі цей день часто називали Марковим днем або святом берези. Наші предки вірили, що прикмети 29 березня допомагають передбачити врожай та погоду:

Рясний березовий сік – літо буде багатим на дощі та грози.

Грім цього дня – віщує швидке похолодання, але багатий врожай зернових.

Якщо прилетіло багато лебедів – весна буде теплою і сухою.

Швидкий рух хмар високо в небі – до встановлення тривалої гарної погоди.

Вважалося, що в цей день не можна сваритися біля водойм і рубати вербу, оскільки це могло накликати біду на родину. Натомість день був сприятливим для планування добрих справ.