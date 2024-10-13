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Росія залучає до війни в Україні військових КНДР: реакція Зеленського

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Росія залучає до війни в Україні військових КНДР: реакція Зеленського
Володимир Зеленський заявив, що далекобійна зброя здійснить тиск на ворога
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

Президент України зазначив, що мир може бути досягнутий лише завдяки силі

Співробітництво між Росією та Північною Кореєю зростає. Тепер це не тільки про передачу зброї, а й військових з КНДР. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні наприкінці 963-го дня війни.

«Ми бачимо, що нарощується союзництво між Росією й такими режимами, як у Північній Кореї. Це вже не просто про передачу зброї. Це фактично про передачу людей з Північної Кореї до військових сил окупанта», – зауважив президент.

Зеленський додав, що Україна потребує більшої підтримки у війні: «Очевидно, що в таких умовах наші відносини з партнерами потребують розвитку. Фронт потребує більшої підтримки. Коли ми говоримо про більшу далекобійність для України та більш рішуче постачання для наших сил – це не просто перелік військових засобів. Це про збільшення тиску на агресора, який буде для Росії сильнішим, ніж вони можуть витримати. І це про недопущення більшої війни». 

Президент України зазначив, що мир може бути досягнутий лише завдяки силі.

«Увесь наступний тиждень буде присвячений роботі з нашими партнерами – заради такої сили, заради справжнього миру. Команди працюватимуть. Буде робота і з лідерами також. Дуже розраховуємо на те, що ухвалення рішень не забариться», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, очільник Міністерства оборони Південної Кореї Кім Йон Хен вважає, що є висока ймовірність того, що військові з Північної Кореї воюють на боці Росії в Україні.

Також у звіті Інституту вивчення війни (ISW) йшлося про те, що на війні в Україні воюють солдати Північної Кореї. Ще частина особового складу проходить військову підготовку в Росії для ймовірного майбутнього розгортання разом із російськими силами.

Теги: Володимир Зеленський Україна війна росія росіяни Північна Корея

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