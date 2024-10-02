Сонячно та до 21°C тепла: прогноз погоди на 2 жовтня

Завтра по всій країні буде тепла погода

В Україні 2 жовтня очікується тепла та сонячна погода без опадів. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с, у північних областях, Вінницькій та Одеській областях – північний.

Температура повітря вночі становитиме 6-11°C, на узбережжі морів до 14°C. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до 16-21°C, а на сході та південному сході країни – до 25°C. У західних областях буде дещо прохолодніше: вночі 1-6°C, на Закарпатті та Прикарпатті на поверхні ґрунту заморозки 0-3°C, вдень 12-17°C.

У Київській області очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер переважно північний, 5-8 м/с. Температура повітря вночі 6-11°C, вдень 16-21°C. У Києві вночі 8-10°C, вдень 17-19°C.

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