15 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні не можна влаштовувати гучні святкування
15 листопада відзначається Міжнародний день письменників, які знаходяться в ув’язненні, Міжнародний день сиру і хліба та День вторинної переробки сміття. Віряни вшановують пам’ять священномучеників Гурія, Самона і Авіва. 15 листопада розпочинається Різдвяний піст.
Міжнародний день письменників, які знаходяться в ув’язненні
Кожного року 15 листопада світ відзначає Міжнародний день письменників, які знаходяться в ув’язненні. Цей день присвячується тим, хто розплачується за своє інакомислення та свободу слова.
Цей день було засновано у 1981 році Комітетом письменників у в'язницях Міжнародного ПЕН-клубу.
День вторинної переробки сміття
15 листопада, у світі відзначають Всесвітній день рециклінгу, або Всесвітній день вторинної переробки сировини. Головна мета свята — привернути увагу влади, громадськості та промислових структур до цієї теми.
Вперше цей захід провели жителі США у 1997 році. Метою було заохотити населення здавати відходи у вторинну переробку і купувати продукцію, зроблену з вторинної сировини. Поступово святкування Дня вторинної переробки поширилося і на інші небайдужі до цієї проблеми країни.
Вторинною переробкою називають повторне використання або повернення в оборот сміття чи відходів виробництва. Зазвичай вторинній обробці піддають такі матеріали, як папір, скло, залізо, алюміній, тканини, пластик та інше, а органічні відходи широко використовують у сільському господарстві.
Міжнародний день сиру і хліба
Вперше свято Cheese and Bread Day відзначили в невеличкому містечку Сток-он-Трент у Великій Британії. Згодом його підтримали в багатьох куточках світу.
Цей день створений для того, щоб віднаходити нові смаки, поєднання та текстури, способи подавання хліба й сиру до столу.
Яке сьогодні релігійне свято
15 листопада в церковному календарі – День священномучеників Гурія, Самона і Авіва, перший день Різдвяного посту.
Церква в перший день Різдвяного посту молитовно відзначає пам’ять мучеників та сповідників Гурія, Самона та Авіва – охоронців сімейного вогнища.
Святі Гурій і Самон були священниками, вони навертали до Христа язичників, за що були піддані гонінню з боку Діоклітіана і Максиміана. Їх схопили, повісили на дереві за руки, а до ніг прив’язали тяжкий камінь. Через 5 годин їх зняли і забили ноги в колоди, вкинувши до в’язниці. Обидва мученики були обезголовлені.
Святий Авів, який був дияконом в Едесі, постраждав за Христа при імператорі Ліцинії. Ходячи по всьому місту із помешкання в помешкання, він навчав людей вірі і переконував бути мужніми в сповіданні Христа. Добровільно віддав себе в руки воїнам-катам, що шукали його. Він твердо визнав себе християнином. За це його спалили.
15 листопада розпочинається Різдвяний піст. Він триватиме до 24 грудня. Різдвяний піст або Пилипівка триває 40 днів перед Різдвом. З переходом на новоюліанський календар Різдво в Україні відзначатимуть 25 грудня.
Що не можна робити цього дня
- Починається Різдвяний піст, а тому заборонено їсти молочні продукти, м'ясо, яйця.
- Не можна лихословити, сваритися, лаятися.
- Краще не відмовляти у допомозі.
- Не варто влаштовувати гучні святкування.
- Не можна давати гроші в борг.
Народні прикмети
- Якщо пливуть низькі хмари, то погода скоро погіршиться.
- На сході сонце має червоний колір – буде завірюха.
- Якщо вже лежить багато снігу, то наступного року буде великий урожай.
- Похмура, але тепла погода до негожого травня.
Пам’ятні події 15 листопада
- 1415 – Собор єпископів у Новгородку посвятив єпископа Григорія Цамблака на митрополита Київського.
- 1492 – Христофор Колумб вперше описав тютюн, який вживали індіанці.
- 1837 – була опублікована система стенографії.
- 1887 – Карлом Гесснером було запатентовано цинкову батарейку.
- 1904 – була запатентована бритва зі змінними лезами.
- 1918 – Розпочалось очолюване Директорією повстання проти влади гетьмана Павла Скоропадського.
- 1919 – за спільним рішенням Директорії та уряду УНР члени Директорії Федір Швець та Андрій Макаренко виїхали з дипломатичними дорученнями за кордон, передавши всю повноту влади Симонові Петлюрі.
- 1920 – у Женеві відбулося перше засідання Асамблеї Ліги Націй, створеної 1919 р.
- 1934 – В СРСР проведено першу телепередачу із звуковим супроводом.
- 1945 – в Аугсбурзі групою українських вчених, що перебували в еміграції, засновано Українську вільну академію наук. Першим президентом УВАН обрали Дмитра Дорошенка.
- 1946 – введено в навчальний процес новий, наближений до російського, український правопис, схвалений 8 травня 1945 постановою Ради Міністрів УРСР.
- 1957 – відбувся перший політ міжконтинентального пасажирського літака Ту-144.
- 1960 – в море вийшов перший американський підводний човен класу типу «Джордж Вашингтон» з ядерними ракетами на борту.
- 1971 – фірмою Intel був випущений перший мікропроцесор Intel 4004.
- 1990 – Міністерством юстиції УРСР була зареєстрована першою в Україні як політична партія Українська республіканська партія.
- 2001 – у Сумах закінчила роботу російсько-українська комісія з делімітації сухопутного кордону між державами.
- 2004 – на Першому Національному каналі Національної телекомпанії України відбулися перші відкриті дебати кандидатів на пост Президента України – В. Ющенка та В. Януковича.
Іменини
День ангела сьогодні святкують Григорій, Дмитро, Микита, Микола, Петро, Філіпп, Хома.
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