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17 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
17 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 жовтня – Міжнародний день боротьби за ліквідацію бідності
фото з відкритих джерел

Сьогодні краще не мити голову, інакше можна змити з себе захист від хвороб

Сьогодні, 17 жовтня, відзначається Міжнародний день боротьби за ліквідацію бідності, Всесвітній день донорства та трансплантації органів, День яскравого одягу та Всесвітній день травм. Віряни вшановують пам'ять пророка Осії.

Міжнародний день боротьби за ліквідацію бідності

17 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

22 грудня 1992 року Генеральна Асамблея ООН оголосила 17 жовтня Міжнародним днем боротьби за ліквідацію бідності.

Історія проведення Міжнародного дня боротьби з бідністю пов’язана з 17 жовтня 1987 року. У той день більше ста тисяч людей зібралися на площі Трокадеро в Парижі, де в 1948 році була підписана Загальна декларація прав людини, щоб віддати данину пам’яті жертв убогості, насильства й голоду. Присутні заявили, що убогість є порушенням прав людини, і підтвердили, що спільними зусиллями боротимуться за дотримання цих прав. Відповідні заяви накреслили на пам’ятному камені.

З того часу люди самих різних станів, переконань і соціального походження щорічно збираються 17 жовтня, для того щоб підтвердити незмінність своєї позиції. Такі ж пам’ятні камені були встановлені у багатьох країнах світу, зокрема один з них розташований в саду Центральних установ Організації Об’єднаних Націй, і саме біля нього проводиться урочиста церемонія, щорічно організована Секретаріатом Організації Об’єднаних Націй в Нью-Йорку.

Метою проведення цього дня є підвищення усвідомлення необхідності боротися за ліквідацію бідності та злиднів у всіх країнах, особливо в тих, що розвиваються.

Всесвітній день донорства та трансплантації органів

17 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

У 2005 році Всесвітня організація охорони здоров'я започаткувала Всесвітній день донорства органів і трансплантації. Він відзначається щорічно 17 жовтня.

Річард Лоулер, доктор Джеймс Вест і доктор Раймонд Мерфі провели першу успішну трансплантацію нирки в лікарні «Little Company of Mary», Евергрін Парк, штат Іллінойс. Пацієнтка, Рут Такер, була 49-річною жінкою з полікістозною хворобою нирок (ПКХ). 95% людей підтримують донорство органів. Щодня чоловіки, жінки та діти помирають через те, що їм не змогли вчасно пересадити органи, тоді як медицина могла б їх врятувати.

День яскравого одягу

17 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

У 1970-х роках у телевізійній комедії «Три компанії» Ларрі Даллас, якого грав Річард Клайн, закликав провести День яскравого одягу. Вважається, що саме так почалося святкування.

День яскравого вбрання відзначається щороку 17 жовтня та закликає всіх одягнути весь яскравий і божевільний одяг, який не одягають у звичайний день.

Всесвітній день травм

17 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 4

17 жовтня проводиться Всесвітній день травм. Щорічні заходи розпочалися з 2011 року в Нью-Делі. За даними Всесвітньої Організації Охорони здоров'я, травми є однією з основних причин смерті та інвалідності в усьому світі.

Цей захід проводиться, щоб привернути увагу суспільства до причин та наслідків травм, а також до проблем соціалізації травмованих людей та якості їхнього життя. Також метою цієї ініціативи є посилення обізнаності дорослих та дітей про те, як можна знизити ризик травматизму та зменшити вірогідність летальних випадків.

Яке сьогодні релігійне свято

17 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 5

17 жовтня церква вшановує пам’ять пророка Осії. Він був одним із 12 пророків Старого Завіту, який жив у VIII столітті до н.е. в Ізраїльському царстві. Пророк все своє життя боровся з язичниками і навертав їх на шлях істини. За переказами, на праведне життя його підштовхнула дружина-розпусниця, яка його зраджувала.

Осія закликав ізраїльтян до покаяння та повернення до Бога, обіцяючи їм милосердя та благословення в майбутньому. Він також передбачив прихід Месії, який врятує людей від гріха та смерті. Книга пророка Осії є першою з книг маленьких пророків у Біблії.

Що не можна робити цього дня

  • Не можна митися і особливо мити голову, інакше можна змити з себе захист від хвороб.
  • Не відмовляйте тим, хто потребує вашої допомоги.
  • Не варто сваритися, лихословити та лаятися.
  • Не можна в цей день відвідувати перукарні та салони краси.
  • Не варто ледарювати.

Народні прикмети

  • Якщо гримить, то взимку буде тепло.
  • Береза не скинула листя – зими ще не буде.
  • Якщо вранці сильний туман, то чекайте на сонячний день.
  • У лісі багато грибів – скоро прийде тепло.
  • Якщо на каштанах ще є листя, то буде потепління.

Пам’ятні події 17 жовтня

  • 1113 – споруджено Києво-Михайлівський Золотоверхий собор (зруйновано 1934).
  • 1404 – Папою Римським стає Інокентій VII (у миру — Козімо Джентіле Мільораті); правив по 6 листопада 1406.
  • 1604 – німецький астроном Кеплер Йоган почав спостереження найновішої зірки (SN 1604), названої згодом його ім'ям.
  • 1660 – Слободищенський трактат – договір між гетьманом Юрієм Хмельницьким та Річчю Посполитою.
  • 1702 – Битва під Бердичевом.
  • 1855 – англієць Генрі Бессемер запатентував свій процес приготування сталі.
  • 1888 – катастрофа під Харковом (Бірки) потягу, яким подорожував російський імператор Олександр III з почтом.
  • 1905 – російський імператор Микола II підписав Маніфест про дарування ліберальних свобод і додання Державній думі законодавчих повноважень.
  • 1912 – держави-члени Балканської Ліги оголосили війну Османській імперії.
  • 1927 – відбувся ІІ Всеукраїнський собор УАПЦ.
  • 1967 – у Великій Британії опублікували «Акт про аборт» («Abortion Act»), який започаткував легалізацію в Західній Європі штучного переривання вагітності (вже узаконеного на той час в соціалістичних країнах).
  • 1990 – у Києві на площі Жовтневої революції завершилося голодування студентів, які домоглися від Верховної Ради УРСР прийняття постанови про виконання їхніх політичних вимог.
  • 1990 – офіційна дата виникнення бази IMDb (Internet Movie Database), найбільша у світі база даних і вебсайт про кінематограф (тодішня назва «rec.arts.movies movie database»).
  • 1996 – Аслан Масхадов став прем'єр-міністром коаліційного уряду Чеченської Республіки Ічкерія.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Юліан, Кузьма, Леонтій, Анатолій, Андрій, Йосип, Антон, Олександр, Сергій.

Теги: церква свято традиції

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