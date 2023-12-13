Головна Думки вголос Сергій Таран
search button user button menu button
Сергій Таран Політолог

Майбутнє світового порядку напряму залежить від результату війни в Україні

glavcom.ua
«Якщо відповідь Росії буде неналежною, нас чекає новий багатополярний світ із численними локальними війнами та світовим хаосом»
Фото: AP

Що буде, якщо ми програємо?

Головна новина року світової політики в тому, що майбутнє світового порядку і роль в ньому Заходу тепер напряму залежить від результату війни в Україні. Питання лише в тому як швидко Захід це зрозуміє.

У війнах між демократіями і авторитарними режимами, останні завжди мали перевагу в тому, що діяли швидко. Тоді як демократії завжди коливалися, переживали за рейтинги і вперто не хотіли виходити із зони комфорту.

Цей етап коливань вперше і найкраще описаний терміном «дивної війни», - яка точилася на самому початку Друговою світової, коли Захід у відповідь на напад на Польщу формально оголосив війну гітлерівській Німеччині, але при цьому жодних дій не вживав. Гітлер використав цю паузу аби окупувати разом зі Сталіном Польщу, почати кампанію у Данії та Норвегії та підготувати вторгнення у Францію.

Таку саму «дивну війну» веде Захід зараз, коли незаперечна і масштабна підтримка України дивно комбінується із західними деталями у російських ракетах та цинічних дебатах у західних парламентах на тему чи треба підтримувати Україну.

Хороша новина в тому, що період «дивної війни» не може тривати довго. Саме зараз тривають її вирішальні битви на всіх можливих дипломатичних і непублічних майданчиках. Вони відбуваються на політичній арені Європи, де, на нашому боці очікувано Велика Британія, Польща і, трохи несподівано, Німеччина, відбуваються всередині американського Конгресу, де, республіканці, на жаль, почали забувати спадок Рейгана, відбуваються всередині ООН, НАТО, ОБСЄ, сотень міжнародних бізнес гігантів, які ніяк не визначаться скільки коштують гроші на крові, відбуваються навіть на автомобільних пунктах пропуску на польсько-українському кордоні.

Найкраще демократії приводить до тями участь у війні власних громадян. Хоча у випадку затягування етапу «дивної війни» це стає лише питанням часу.

Якщо відповідь Росії буде неналежною, нас чекає новий багатополярний світ із численними локальними війнами та світовим хаосом.

Багатополярність – це, звісно, не кінець світу, але це відсутність надійних прогнозів.

По великому рахунку, історія зайде на своє велике коло глобальних конфліктів, перерозподілу власності та переоцінки всіх цінностей. І точкою відліку цього кола стане Україна.

Тішить одне – велике коло історії завершиться перемогою сил добра – через перевагу у технологіях, грошах і освіті. Але потім історики напишуть, що початку путінського божевілля сприяв підлітковий інфантилізм українського суспільства та пенсійні очікування комфорту втомленого благами західного обивателя.

Читайте також: Головні генерали країни. Кого найбільше нагороджував президент
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна росія Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Данілов відмовився говорити, коли може з’явитися новий поштовх до звільнення тимчасово окупованих територій
Данілов пояснив, чому контрнаступ ЗСУ не виправдав надій
Вчора, 09:57
Клієнти з РФ не зможуть отримати доступ до свого облікового запису та/або дотичного продукту
Найбільший у світі хостинг-провайдер розриває контракти з росіянами
Вчора, 07:54
Ентон Блінкен зустрівся із Марчелом Чолаку
Румунія побачила для себе можливість у відбудові України
5 грудня, 14:23
Ворог атакує Україну «Шахедами» вночі
«Шахеди» та керовані ракети: що відомо про нічну атаку на Україну
5 грудня, 08:01
Німеччина передала нову допомогу ЗСУ
Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги: що в нього ввійшло
2 грудня, 16:45
Для МЗС Польщі «неприйнятно», що Сергій Лавров на рівні з іншими партнерами братиме участь у зустрічі
Ще одна країна бойкотуватиме засідання ОБСЄ через участь Лаврова
29 листопада, 21:54
Окупанти запустили «Шахеди»
Окупанти запустили «Шахеди»
29 листопада, 21:03
Програма дій для порятунку України
Програма дій для порятунку України
26 листопада, 17:00
БпЛА противника заходили на атаку Києва хвилями, з різних напрямків
У Києві та області ППО збила близько десятка «шахедів»: деталі нічної атаки
19 листопада, 06:00

Сергій Таран

Майбутнє світового порядку напряму залежить від результату війни в Україні
Майбутнє світового порядку напряму залежить від результату війни в Україні
«Дивна війна» не може тривати довго. І ось чому
«Дивна війна» не може тривати довго. І ось чому
Два сценарії завершення війни
Два сценарії завершення війни
Україна буде членом ЄС, але це забере трохи часу і нервів
Україна буде членом ЄС, але це забере трохи часу і нервів
Єврейські «погроми» у Росії зметуть усіх. І Путіна, і його прибічників, і лібералів
Єврейські «погроми» у Росії зметуть усіх. І Путіна, і його прибічників, і лібералів
Гарні новини із США. Високопосадовець з Китаю відвідує країну
Гарні новини із США. Високопосадовець з Китаю відвідує країну

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
91K
Образи та погрози главі держави. Що відомо про гучну справу Зеленський проти Пояркова
23K
Квартира в Києві за копійки. Безугла потрапила в скандал з декларацією
20K
У Києві рятувальники долають наслідки ворожої атаки (фото)
15K
Священник ПЦУ зустрівся з митрополитом Павлом і обурив мережу
14K
Кібератака на «Київстар». Lifecell та Vodafone звернулися до клієнтів
13K
Коли «Київстар» відновить роботу? Названо терміни

Новини

Ситуація на фронті важка: дані Генштабу про результати боїв
Сьогодні, 07:56
Атака на Київ, зустріч Зеленського та Байдена: головне за ніч
Сьогодні, 06:50
Туман та ожеледиця: прогноз погоди на 13 грудня
Сьогодні, 04:40
13 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:37
Витримують до восьми підривів. «Метінвест» розповів про виробництво мінних тралів для ЗСУ
Вчора, 14:26
Окупанти зосередили свої сили на трьох напрямках – Генштаб
Вчора, 07:17

Прес-релізи

Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
5 грудня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua