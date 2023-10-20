20 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні краще не сваритися з близькими, бо довго не зможете налагодити стосунки
Сьогодні, 20 жовтня, у світі відзначається Міжнародний день авіадиспетчера, Міжнародний день кухарів та кулінарів, а в Україні – Всеукраїнський день боротьби з захворюванням на рак молочної залози.
Віряни вшановують пам'ять великомученика Артемія.
Міжнародний день авіадиспетчера
Підставою для традиції відзначати Міжнародний день авіадиспетчера стало створення 20 жовтня 1961 року у столиці Нідерландів всесвітнього об’єднання спілок авіаційних диспетчерів (IFATCA). Сьогодні федерація представляє понад 50 тис. авіадиспетчерів у 133 країнах.
Хоча організаційна структура у сфері авіації постійно удосконалюється шляхом впровадження досягнень технічного прогресу, управління польотами залишається у руках людини. Професія авіадиспетчера потребує досконалих знань та навичок, особливої психологічної підготовки, яка є вкрай необхідною для людей з надзвичайною відповідальністю
Міжнародний день кухарів та кулінарів
20 жовтня у світі святкують Міжнародний день кухаря і кулінара.
Свято започаткували у 2004 році за ініціативи асоціації, яка підтримує кулірнарні співтовариства в різних куточках світу. Вже тоді в ній перебувало приблизно 8 мільйонів представників кухарських професій. Кухарська справа вважається однією з найдавніших професій. Адже люди почали готувати їжу в той самий період, коли навчалися добувати вогонь.
Всеукраїнський день боротьби з захворюванням на рак молочної залози
20 жовтня проводиться Всеукраїнський день боротьби з раком молочної залози. Введено указом президента України від 17 січня 2005 року.
Мета проведення – привернути увагу світової спільноти до проблем ранньої діагностики та лікування цієї недуги. За даними ВООЗ, рак молочної залози є найпоширенішим раковим захворюванням серед жінок як в розвинених, так і в країнах, що розвиваються.
Понад 99% всіх пацієнтів з раком молочної залози – жінки. Фактори, які підвищують ризик захворювання: вік понад 40 років; спадкова і сімейна схильність; пізня менопауза; ранній початок місячних (до 12 років); пізні перші пологи (у віці понад 30 років) або їхня відсутність; переривання вагітності; фіброзно-кістозна мастопатія; ожиріння; паління.
Яке сьогодні релігійне свято
20 жовтня церква вшановує пам’ять великомученика Артемія.
Великомученик Артемій був християнином, який жив у IV столітті. Він служив військовим начальником в імператора Костянтина Великого.
Коли на престол піднявся Юліан Отступник, який переслідував християн, Артемій не злякався і виступив проти нього, засуджуючи його жорстокість і язичництво. За це він був заарештований, підданий жорстоким катуванням і забитий мечем.
Що не можна робити цього дня
- Не варто прибирати в будинку.
- Не можна сваритися, особливо з близькими й коханими, бо довго не зможете налагодити стосунки.
- Не можна надміру веселитися.
- Краще не освідчуватися й не грати весілля, вважається, що шлюб буде коротким.
- Не варто думати про погане, бо можна привернути в життя недобре.
Народні прикмети
- Якщо дерева не встигли скинути листя, то зима почнеться через 30 днів.
- Якщо стоїть гарна погода, то значить така протримається до 10 листопада.
- Чути грім – зима буде без снігу.
- Якщо з дуба впало багато жолудів, то наступного року буде великий урожай хліба.
Пам’ятні події 20 жовтня
- 1803 – Сенат США ратифікував покупку штату Луїзіана.
- 1818 – Велика Британія та Сполучені Штати Америки встановили межу по 49-ій паралелі між Канадою і США.
- 1865 – місцем розташування уряду Канади затверджена Оттава.
- 1868 – В Києві створений перший в Україні приватний комерційний банк.
- 1911 – норвезький полярний дослідник Руаль Амундсен з чотирма товаришами вирушив до Південного полюсу Землі з Китової бухти у східній частині моря Росса.
- 1916 – у Севастополі вибухнув лінкор «Імператриця Марія», сотні загиблих.
- 1918 – Польські делегати Львівської міської ради проголосили про приєднання Львова до Польщі.
- 1924 – у Харкові відкрито першу в УСРР радіостанцію.
- 1929 – ЦК ВКП(б) офіційно проголосив суцільну колективізацію.
- 1930 – розстріляний більшовиками генерал-хорунжий УНР Юрій Тютюнник.
- 1939 – народився український письменник, державний і громадський діяч Леонід Вернигора
- 1944 – відбувся перший бойовий виліт японських камікадзе.
- 1945 – внаслідок всенародного плебісциту Монгольська Народна Республіка підтвердила намір залишатись незалежною державою.
- 1945 – вперше жінкам Французької республіки надано виборче право.
- 1947 – комісія з розслідування антиамериканської діяльності почала слухання щодо проникненню комуністів до Голлівуду.
- 1953 – в США вийшла в світ антиутопія Рея Бредбері «451 градус за Фаренгейтом».
- 1959 – Степана Бандеру поховали на мюнхенському цвинтарі Вальдфрідгоф.
- 1968 – на Олімпійських іграх в Мехіко перемогу в стрибках у висоту з результатом 2 метри 24 сантиметри здобув американець Річард Фосбері, котрий продемонстрував новий спосіб подолання висоти — спиною до планки.
- 1993 – Парламент Естонії прийняв заяву, в якій засудив комуністичну політику геноциду в Україні.
- 1999 – знайдений заморожений мамут.
- 2007 – прем'єра в Україні серії «Obsoletely Fabulous» мультсеріалу Футурама.
Іменини
День ангела сьогодні святкують Артемій, Олександр, Федір, Михайло, Ірина, Павло, Леонід, Герасим, Герман, Микола, Петро, Іван.
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