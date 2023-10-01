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День учителя в Україні: щирі побажання, яскраві листівки та вірші

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
День учителя в Україні: щирі побажання, яскраві листівки та вірші
Щорічно першої неділі жовтня відзначається День учителя
фото: zv.gov.ua

Сьогодні чудова нагода подякувати учителям за їхню неоціненно важливу роботу

У неділю, 1 жовтня, в Україні святкується День працівників освіти, або День учителя. Сьогодні слід віддати шану всім тим, хто в умовах повномасштабної війни Росії проти нашої країни продовжує ділитися своїми знаннями та невтомно працює заради освіченості української нації.

В Україну свято прийшло ще з СРСР, де його вперше відзначили ще 1965 року. Після проголошення незалежності України святкування було встановлено указом президента у 1994 році.

Оскільки День учителя щороку припадає на першу неділю жовтня, у школах його зазвичай святкують у п’ятницю. Одним із видів вшанування освітян є так званий «День самоврядування», коли старшокласники самостійно беруться проводити уроки, даючи тим самим можливість учителям відпочити. У багатьох школах цей день є скороченим. Також пропонуємо привітати вчителів листівками й побажаннями у прозі та віршах.

Побажання на День учителя

Найкращі побажання в День учителя! Нехай у вас завжди будуть талановиті, здібні та вдячні учні. Бажаємо величезного натхнення. Отримуйте від своєї роботи задоволення!

***

Прийміть привітання з Днем учителя! Нехай ваші щасливі очі завжди сяють, а душа буде сповнена добра і спокою! Бажаємо вам удачі в усіх починаннях і справах, оригінальних ідей і блискучих успіхів! Щиро дякуємо вам за те, що кожен ваш урок неймовірно захопливий і цікавий, і нехай так буде завжди!

***

Дорогі вчителі! Сьогодні – ваше свято, день, коли ми можемо виразити вдячність за вашу неоціненну роботу. Ви – керманичі на шляху знань, ви – наша надія на майбутнє. Із Днем учителя!

***

Дорогий учителю, ви – не тільки педагог, але і друг, підтримка та приклад для наших дітей. Ваша здатність знайти індивідуальний підхід до кожного учня по-справжньому вражає. Дякуємо вам за цілеспрямованість, терпіння та велику любов до вашої роботи. Бажаємо відчувати силу та натхнення кожного дня вашої педагогічної кар'єри, а також здоров'я, щастя та радості!

***

Дорогий учителю, наш дружний клас дякує вам за щоденну важку роботу над нашими особистостями! Ми захоплюємося вами: за наполегливість і безтурботність, за любов і терпіння, за мудрі поради і грамотне навчання!

Привітання у віршах

Спасибі вам, учителі,
Що йдем сміливо по Землі,
Що знаєм все про океани,
І чули навіть про лимани...
За Трою і за Карфаген,
За бензохлоропропілен,
За не і ні, за двічі два,
За ваші теплії слова.
За всі знання, що дали нам,
За це ми дякуємо вам!

***

Жовтень щедрий на барви осінні
День учителя – свято ж яке!
Освітянській великий родині
Дітвора шле вітання палке!
Сьогодні усі надзвичайно красиві,
Тож сонечком сяйте нам, будьте щасливі!
Ці зустрічі з вами цікаві, охочі,
Щоб зорями сяяли вчительські очі,
А учні у школі трудились на славу,
І вище ваш труд цінувала держава!

***

Учителю! Пораднику і друже!
Ви вибрали дорогу непросту.
Ми вам сьогодні дякуємо дуже
За вашу працю вчительську святу!
Тим, хто пізнати добро допоміг,
Тим, хто відкрив для нас тайни доріг,
Тим, хто нам крила дарує щодня,
Тим, хто відкрив нам жагу пізнання,
Тим, чия праця важка, непроста,
Тим, чиє слово добром пророста,
Тим, хто відкрив нам науки світання
Наші святкові і щирі вітання!

***

Учителем не кожен може бути,
Не кожне серце вміє говорить...
Учитель лише той, хто вміє чути,
Окрилити, навчити і любить.

Тендітну душу ласкою зігріти
І добротою ниву засівать,
Безмежно, щиро цілий світ любити
І дітям усього себе віддать.

***

Ми хочемо вас привітати
У цей святковий осінній день
Тепла і сонечка побажати
І щоб радісно вам було кожен день!
Бажаємо здоров'я, добра, довголіття,
Хай вистачить щастя на ціле століття!
Хай скрізь буде лад – на роботі, в сім'ї,
І радість на серці, і хліб на столі.
Хай сміхом й веселістю повниться хата,
Родина хай буде здорова й багата!
І мрій, і бажань, і наснаги творити,
Щоб серцю хотілося жити й любити!
Хай учні шанують, повагу дарують,
Злагода й мир у житті хай панують!

Листівки до Дня вчителя

День учителя в Україні: щирі побажання, яскраві листівки та вірші фото 1
фото: Pinterest
День учителя в Україні: щирі побажання, яскраві листівки та вірші фото 2
фото: Pinterest
День учителя в Україні: щирі побажання, яскраві листівки та вірші фото 3
фото: Pinterest
День учителя в Україні: щирі побажання, яскраві листівки та вірші фото 4
фото: Pinterest
День учителя в Україні: щирі побажання, яскраві листівки та вірші фото 5
фото: Pinterest
День учителя в Україні: щирі побажання, яскраві листівки та вірші фото 6
фото: Pinterest
День учителя в Україні: щирі побажання, яскраві листівки та вірші фото 7
фото: Pinterest

Зазначимо, що вже за декілька днів, 5 жовтня, святкуватиметься Всесвітній день вчителя.

Читайте також: 1 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Теги: освіта учитель свято

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