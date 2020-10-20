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    20 жовтня: яке сьогодні свято і що не можна робити

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    20 жовтня &ndash; Сергій-зимовий, Сергія Печерського, Сергіїв день - 20 жовтня: яке сьогодні свято і що не можна робити
    20 жовтня – Сергій-зимовий, Сергія Печерського, Сергіїв день

    У цей день наші пращури не снідали перші, а насамперед годували домашню худобу

    У вівторок, 20 жовтня, відзначається Всеукраїнський день боротьби проти захворювання на рак молочної залози, Всесвітній день статистики, Всесвітній день профілактики остеопорозу, Міжнародний день кухаря і кулінара, а також Міжнародний день авіадиспетчера.

    У православній церкві шанується день пам'яті мучеників Сергія і Вакха, пресвітера Юліана, диякона Кесарія, пресвітера Євсевія і святого Леонтія Іпатіка, шанування ікони Божої Матері «Розчулення».

    Міжнародний день авіадиспетчера

    20 жовтня 1961 в Амстердамі була створена Міжнародна федерація асоціацій авіаційних диспетчерів. Ця подія стала такою значущою віхою в історії розвитку повітряного транспорту, що стала підставою для виникнення нового професійного свята, приуроченого до її дати - Міжнародного дня авіадиспетчера.

    Міжнародний день кухаря і кулінара

    Професійне свято кулінарів і кухарів порівняно молода подія. Міжнародна день кухарів був заснований лише в 2004-му році. Це відбулося з ініціативи та за активної участі Всесвітньої асоціації кулінарних співтовариств, в яку тоді входило вже близько 8-ми мільйонів представників цієї прекрасної кухарський професії з безлічі країн світу.

    Сергій-зимовий, Сергія Печерського, Сергіїв день

    У церкві 20 жовтня вшановується пам’ять преподобного Сергія Печерського, який жив у XIII столітті. Його головним подвигом вважається зречення від власної волі – Сергій повністю підкорився своєму настоятелю. Тому, і отримав прізвисько «слухняний».

    Традиції і звичаї на Сергія Зимового

    Згідно з традицією, з самого ранку на Зазимки годували спочатку домашню худобу, і лише після цього за сніданком збиралася вся родина. Вважалося, що тоді тварини – від коня і корови до кота і собаки – не будуть хворіти і стануть приносити більше користі.

    Також побутував обряд, за яким піч мав розтопити наймолодший у сім’ї – тоді тепло і затишок залишаться в хаті на всю зиму.

    У цей день господині за повір’ями:

    • не повинні працювати з тістом – вірили, що випікання або інші приготування можуть принести нещастя, причому всім рідним і близьким.
    • Заміжні жінки повинні надягати на голову нову хустку, куплену чоловіком, і так ходити цілий день. За повір’ями, такий головний убір здатний позбавити від мігрені та головного болю, а також притягував достаток до хати.

    Народні прикмети і повір’я

    • З Сергія зима починається, а на Мотрону (22 листопада) встановлюється.
    • Якщо в цей день сніг випаде, то з листопадової Мотрони зима на ноги стане.
    • Перший міцний сніг падає з ночі. Сніг, що випав днем, швидко розтане.
    • Якщо в цей день сонячна і погожа погода, то тепло протримається ще три тижні.
    • Якщо місяць блідий і мутний, то чекай снігу і морозу.
    • Якщо випав сніг, а з дерев ще не все листя облетіло, зима буде пізньою.
    • Що не можна робити сьогодні:
    • У цей день наші пращури не снідали перші, а насамперед годували домашню худобу, а потім вже їли самі.
    • Розтоплювати піч у цей день не можні нікому, окрім наймолодшого члена сім’ї. Вірили, що тоді всю зиму в будинку буде тепло.
    • Також сьогодні не варто сперечатися та конфліктувати, адже це може погано закінчитися.
    свята тварини обряд традиції
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