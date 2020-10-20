20 жовтня: яке сьогодні свято і що не можна робити
У цей день наші пращури не снідали перші, а насамперед годували домашню худобу
У вівторок, 20 жовтня, відзначається Всеукраїнський день боротьби проти захворювання на рак молочної залози, Всесвітній день статистики, Всесвітній день профілактики остеопорозу, Міжнародний день кухаря і кулінара, а також Міжнародний день авіадиспетчера.
У православній церкві шанується день пам'яті мучеників Сергія і Вакха, пресвітера Юліана, диякона Кесарія, пресвітера Євсевія і святого Леонтія Іпатіка, шанування ікони Божої Матері «Розчулення».
Міжнародний день авіадиспетчера
20 жовтня 1961 в Амстердамі була створена Міжнародна федерація асоціацій авіаційних диспетчерів. Ця подія стала такою значущою віхою в історії розвитку повітряного транспорту, що стала підставою для виникнення нового професійного свята, приуроченого до її дати - Міжнародного дня авіадиспетчера.
Міжнародний день кухаря і кулінара
Професійне свято кулінарів і кухарів порівняно молода подія. Міжнародна день кухарів був заснований лише в 2004-му році. Це відбулося з ініціативи та за активної участі Всесвітньої асоціації кулінарних співтовариств, в яку тоді входило вже близько 8-ми мільйонів представників цієї прекрасної кухарський професії з безлічі країн світу.
Сергій-зимовий, Сергія Печерського, Сергіїв день
У церкві 20 жовтня вшановується пам’ять преподобного Сергія Печерського, який жив у XIII столітті. Його головним подвигом вважається зречення від власної волі – Сергій повністю підкорився своєму настоятелю. Тому, і отримав прізвисько «слухняний».
Традиції і звичаї на Сергія Зимового
Згідно з традицією, з самого ранку на Зазимки годували спочатку домашню худобу, і лише після цього за сніданком збиралася вся родина. Вважалося, що тоді тварини – від коня і корови до кота і собаки – не будуть хворіти і стануть приносити більше користі.
Також побутував обряд, за яким піч мав розтопити наймолодший у сім’ї – тоді тепло і затишок залишаться в хаті на всю зиму.
У цей день господині за повір’ями:
- не повинні працювати з тістом – вірили, що випікання або інші приготування можуть принести нещастя, причому всім рідним і близьким.
- Заміжні жінки повинні надягати на голову нову хустку, куплену чоловіком, і так ходити цілий день. За повір’ями, такий головний убір здатний позбавити від мігрені та головного болю, а також притягував достаток до хати.
Народні прикмети і повір’я
- З Сергія зима починається, а на Мотрону (22 листопада) встановлюється.
- Якщо в цей день сніг випаде, то з листопадової Мотрони зима на ноги стане.
- Перший міцний сніг падає з ночі. Сніг, що випав днем, швидко розтане.
- Якщо в цей день сонячна і погожа погода, то тепло протримається ще три тижні.
- Якщо місяць блідий і мутний, то чекай снігу і морозу.
- Якщо випав сніг, а з дерев ще не все листя облетіло, зима буде пізньою.
- Що не можна робити сьогодні:
- У цей день наші пращури не снідали перші, а насамперед годували домашню худобу, а потім вже їли самі.
- Розтоплювати піч у цей день не можні нікому, окрім наймолодшого члена сім’ї. Вірили, що тоді всю зиму в будинку буде тепло.
- Також сьогодні не варто сперечатися та конфліктувати, адже це може погано закінчитися.