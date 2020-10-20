20 жовтня: яке сьогодні свято і що не можна робити



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20 жовтня – Сергій-зимовий, Сергія Печерського, Сергіїв день

У цей день наші пращури не снідали перші, а насамперед годували домашню худобу

У вівторок, 20 жовтня, відзначається Всеукраїнський день боротьби проти захворювання на рак молочної залози, Всесвітній день статистики, Всесвітній день профілактики остеопорозу, Міжнародний день кухаря і кулінара, а також Міжнародний день авіадиспетчера.

У православній церкві шанується день пам'яті мучеників Сергія і Вакха, пресвітера Юліана, диякона Кесарія, пресвітера Євсевія і святого Леонтія Іпатіка, шанування ікони Божої Матері «Розчулення».

Міжнародний день авіадиспетчера

20 жовтня 1961 в Амстердамі була створена Міжнародна федерація асоціацій авіаційних диспетчерів. Ця подія стала такою значущою віхою в історії розвитку повітряного транспорту, що стала підставою для виникнення нового професійного свята, приуроченого до її дати - Міжнародного дня авіадиспетчера.

Міжнародний день кухаря і кулінара

Професійне свято кулінарів і кухарів порівняно молода подія. Міжнародна день кухарів був заснований лише в 2004-му році. Це відбулося з ініціативи та за активної участі Всесвітньої асоціації кулінарних співтовариств, в яку тоді входило вже близько 8-ми мільйонів представників цієї прекрасної кухарський професії з безлічі країн світу.

Сергій-зимовий, Сергія Печерського, Сергіїв день

У церкві 20 жовтня вшановується пам’ять преподобного Сергія Печерського, який жив у XIII столітті. Його головним подвигом вважається зречення від власної волі – Сергій повністю підкорився своєму настоятелю. Тому, і отримав прізвисько «слухняний».

Традиції і звичаї на Сергія Зимового

Згідно з традицією, з самого ранку на Зазимки годували спочатку домашню худобу, і лише після цього за сніданком збиралася вся родина. Вважалося, що тоді тварини – від коня і корови до кота і собаки – не будуть хворіти і стануть приносити більше користі.

Також побутував обряд, за яким піч мав розтопити наймолодший у сім’ї – тоді тепло і затишок залишаться в хаті на всю зиму.

У цей день господині за повір’ями:

не повинні працювати з тістом – вірили, що випікання або інші приготування можуть принести нещастя, причому всім рідним і близьким.

Заміжні жінки повинні надягати на голову нову хустку, куплену чоловіком, і так ходити цілий день. За повір’ями, такий головний убір здатний позбавити від мігрені та головного болю, а також притягував достаток до хати.

Народні прикмети і повір’я