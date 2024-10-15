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Обовʼязкова евакуація на Купʼянщині та викриття корупційних схем у трьох регіонах. Головне за 15 жовтня

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Обовʼязкова евакуація на Купʼянщині та викриття корупційних схем у трьох регіонах. Головне за 15 жовтня
фото: kyivcity.gov.ua

У Харківській області оголосили обов’язкову для всіх жителів із чотирьох громад Куп’янщини, включно з містом Куп’янськ

СБУ та Національна поліція ліквідували ще три корупційні схеми ухилення від мобілізації. Влада оголосила обов'язкову евакуацію усіх цивільних із Куп'янська та прилеглих громад. Стефанчук підписав законопроєкт про підвищення податків. Уряд схвалив законопроєкт про відчуження земель під фортифікації. Україна на порозі опалювального сезону

«Главком» склав добірку новин 15 жовтня, щоб ви були в курсі головних подій.

СБУ та Національна поліція ліквідували ще три корупційні схеми ухилення від мобілізації

В одному з університетів Закарпаття викрили 225 фейкових «студентів». Комісія Ужгородського ТЦК скасувала ухилянтам раніше надані відстрочки від призову до армії. Фігуранти обіцяли таким «студентам» безперешкодне оформлення відстрочки. Для цього керівництво закарпатського університету залучило до незаконної діяльності посадовця військової служби правопорядку.

У Київській області викрито заступника директора фінансового коледжу і двох його підлеглих, які «задніми числами» оформлювали своїх клієнтів до аспірантури.

У Черкасах викрили трьох представників військово-лікарської комісії, які продавали ухилянтам фальшиві висновки про непридатність до військової служби за станом здоров’я.

Влада оголосила обов'язкову евакуацію усіх цивільних із Куп'янська та прилеглих громад

У Харківській області оголосили обов’язкову для всіх жителів із чотирьох громад Куп’янщини, включно з містом Куп’янськ; примусова евакуація родин із дітьми оголошена з Борівської громади. 

«Сьогодні на Раді оборони було прийняте рішення щодо евакуації всього цивільного населення з деяких громад Куп’янського напрямку, зокрема з міста Куп’янськ. Це у зв’язку з тим, що погіршується військова ситуація, у зв’язку з тим, що ми не можемо забезпечувати там проведення опалювального сезону, надання електроенергії, надання гуманітарної допомоги, тому що ворог обстрілює критичну інфраструктуру, і відновлення наразі неможливе», – сказав Синєгубов.

Стефанчук підписав законопроєкт про підвищення податків

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав законопроєкт № 11416-д, який має збільшити податки. Далі законопроєкт має підписати президент України Володимир Зеленський, потім його буде опубліковано в газеті «Голос України» і через день закон набере чинності.

Уряд схвалив законопроєкт про відчуження земель під фортифікації

Законопроєкт пропонує внести зміни до Земельного кодексу України, а також законів «Про правовий режим воєнного стану», «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану».

Зазначається, що після завершення обмеження ділянку можна буде викупити або повернути її власникам, згідно з чинним законодавством.

Україна на порозі опалювального сезону

Уряд, обласні військові адміністрації та влада громад синхронно працюють у трьох ключових напрямах для того, щоб узимку в усіх домівках було світло і тепло. Йдеться про підготовку інфраструктури, накопичення ресурсів та створення децентралізованої генерації. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Як зазначив глава уряду, готовність житлових будинків до опалювального сезону на сьогодні понад 99%.

«Кількість шкіл, садочків та лікарень, готових до проходження зими, теж наближається до 100%. Понад 18 тис. котелень та 4,8 тис. центральних теплових пунктів перебувають на стадії готовності до подачі тепла», – додав він.

Крім того, діють урядові програми енергетичної стійкості: кредити під 0% для громадян, позики для ОСББ під програму ГрінДІМ, кредити «5-7-9%» для малого та середнього бізнесу, пільгові кредити від «Фонду декарбонізації України» для комунальних підприємств та громад.

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Теги: обмеження податки Закарпаття закон військові Володимир Зеленський президент поліція влада Руслан Стефанчук населення Денис Шмигаль евакуація ворог законопроєкт міністр

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