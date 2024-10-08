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Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 8 жовтня

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 8 жовтня
Прогноз погоди на 8 жовтня
фото з відкритих джерел

В Україні буде хмарно з проясненнями

На українців 8 жовтня очікує достатньо тепла погода. Опади не очікуються, але вдень буде хмарно з проясненнями. За прогнозами синоптиків, по всій території країни очікується перемінна хмарність.  Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Вітер буде північно-східний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +8-10°C, на півдні країни до +14°C. Вдень повітря прогріється до +15-17°C, на півдні буде трохи тепліше +18-20°C в денну пору доби.

Прогноз погоди
Прогноз погоди
Фото: Укргідрометцентр

У Київській області також очікується сонячний день із мінливою хмарністю. Вітер північно-східний. Температура повітря вночі становитиме +8-10°C, а вдень підніметься до +14-16°C. У Києві вночі очікується близько +9°C, а вдень – +15-17°C. Опади не очікуються.

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Теги: прогноз погоди повітря вітер погода

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