27 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Сьогодні треба як слід попрацювати

Якщо в цей день на дорогах багато бруду, то через чотири тижні буде справжня зима

Сьогодні, 27 жовтня, у світі відзначають:

Всесвітній день трудотерапії

День свекрухи

Всесвітній день аудіовізуальної спадщини

Найбільш ефективні, функціональні та затребувані методи зберігання та відтворення інформації зараз, у вік цифрових технологій, настільки універсальні і доступні, що стали невід’ємною частиною нашого повсякденного життя. Біля їхніх витоків стояли справжні ентузіасти, дослідники і романтики, вчені різних рангів.

Віддаючи данину глибокої поваги, визнаючи величезний внесок у сучасну культуру, науку і економіку, розвиток дружніх міжнаціональних відносин і можливостей збереження справжніх історичних цінностей, Організацією Об’єднаних Націй із питань освіти, науки і культури, відомої нам як ЮНЕСКО, в 2005-му році був заснований Всесвітній день аудіовізуальної спадщини, який щорічно відзначається 27-го жовтня.

Яке сьогодні релігійне свято

За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять Параскеви Сербської. Це християнська свята, яка прославилася своїм аскетизмом.

У східних слов’ян свята Параскева тісно пов’язана з давнім язичницьким образом богині Мокоші. Її шанували як хранительку жіночих традицій, цілительку хвороб, заступницю вaгітних і породіль, а також господиню земної вологи.

Параскева шанується як покровителька всякої жіночої зимової роботи, а тому має й інші назви: Льоняниха, Трепальниця. Саме від цього дня жінки бралися до зимових видів роботи: прядіння, тіпання льону, шиття, вишивання.

Якщо день пам’яті святої припадав на п’ятницю, відзначали особливе свято − Параскеву П’ятницю. Крім того в народі святу називали Параскевою Грязнухою за те, що цей день зазвичай буває сирим та дощовим.

Народні прикмети й традиції

На Параскеву не буває сухо.

Якщо в цей день на дорогах багато бруду, то через чотири тижні встановиться справжня зима.

Якщо на Параскеву багато бруду, то сніг, який випав, відразу встановлює зимовий шлях.

Яскраве зоряне небо – до багатого врожаю.

Ворони розкричалися – до відлиги.

Дощ у цей день обіцяє хороший врожай пшениці наступного року. Якщо ж стоїть суха та вітряна погода, то наступний рік буде посушливим і неврожайним.

Похмура і сніжна погода віщує негоду в кінці травня.

Ліс інеєм покрився – в наступному році овес вродить.

Якщо на горобині багато ягід, наступне літо буде дощовим.

Якщо нора їжака з краю лісу розташована, зима буде тепла, а якщо в середині – морозна.

Що не можна робити сьогодні

Сьогодні є заборона – не можна прясти. Той, хто в день Параскеви сяде за прядку, буде рано позбавлений зору.

У цей день важливо дотримуватися традицій – на Параску з пшениці нового врожаю варили кашу й заправляли її свіжою лляною олією. Під час обрядової трапези дякували Господу за свіже лляне масло і нове пшоно.

Одна з традицій сьогодні – хвалитися своїм рукоділлям. Хто з молодиць цього не зробить, ще рік у дівках сидітиме.

Хто святкує день ангела

У середу, 27 жовтня, іменини відзначають Параскева, Петро, Назар, Михайло, Гнат.



