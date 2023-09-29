29 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні краще утриматися від витрачання грошей

29 вересня відзначається День пам'яті трагедії Бабиного Яру, Національний день кави, Всесвітній день серця. Віряни вшановують пам'ять преподобного Киріака Відлюдника.

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День пам’яті трагедії Бабиного Яру

Щороку 29 вересня згадується одна із найтрагічніших сторінок української історії – масові розстріли мирних мешканців у Бабиному Яру, що в Києві – День пам’яті трагедії Бабиного Яру. За офіційними даними, лише за два дні 29 та 30 вересня там загинуло близько 34 тисячі мирного населення, а за п’ять днів – майже 150 тисяч.

Більшість жертв, що полягли тоді, були євреями та ромами, проте у Бабиному Яру загинуло також чимало українців. Це були не лише жителі Києва, але й біженці, що на момент нападу нацистської Німеччини залишили рідні домівки і евакуювались до міста. Загалом хвиля масових розстрілів населення єврейського походження відбувалися по всій окупованій України. Подекуди знищувались цілі села. Трагедія Бабиного Яру згадується на державному рівні як пам’ять про невинні жертви ксенофобії, расизму та нацистської ідеології.

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Всесвітній день серця

Серцеві захворювання щороку забирають понад 17 мільйонів життів – фактично кожна десята людина в світі у віці від 30 до 70 років передчасно помирає від інфаркту, інсульту та інших кардіологічних недуг. За прогнозами, до 2030 року кількість таких смертей зросте до 23 мільйонів. Проте лікарі стверджують, що принаймні у 80% випадків серцево-судинним хворобам можна запобігти, якщо люди будуть поінформованими та внесуть потрібні зміни до способу життя. Саме для цього й було засновано Всесвітній день серця, який щороку відзначається 29 вересня. В цей день ми дізнаємося про те, як слід піклуватися про своє серце та на які тривожні сигнали варто звертати увагу.

Національний день кави

В Сполучених Штатах Америки, Канаді та ще низці англомовних країн щороку 29 вересня відзначається Національний день кави. Про походження цього напою існує безліч легенд, однак перші згадки про вживання плодів кавового дерева з’явилися в середині XV ст. у монастирях біля міста Мохи у Ємені. Згадувалось, що монахи обсмажували, а потім заварювали зерна, привезені з Ефіопії. Згодом ці рослини єменці почали вирощувати у себе на батьківщині. Пізніше Баба Будан контрабандою вивіз декілька зернят у себе на грудях, і відтоді кавове дерево почали вирощувати також у Майсурі, а ще пізніше – в Італії, Іспанії та інших країнах Європи, звідки кава згодом потрапила до Америки та Індонезії.

Яке сьогодні релігійне свято

29 вересня в церковному календарі – день пам’яті преподобного Киріака Відлюдника. Жив він у Карфагені і став читцев в досить юному віці. Від дитинства цікавився церковними книгами, життям святих, відвідував храм. Якось вирішив Киріак, що йому потрібно вирушити до пустелі, відшукати там святе місце і жити відлюдником, молячись щодня Господу.

Що не можна робити цього дня

Краще утриматися від витрачання грошей.

Не можна пліткувати, лаятися і лихословити.

Заборонено вживати алкогольні напої.

Народні прикмети і традиції

Дивилися, який сьогодні день: в лісі є гриби – чекайте на затяжну осінь;

Почути грім цього дня – до сніжної зими;

Посилився вітер – буде ясна погода;

Зоряне небо в ніч проти 29 вересня – наступний рік врожайним буде.

Пам’ятні події 29 вересня

1515 рік – підписують «вічний мир» між Францією та Швейцарією;

1669 рік – Михаїл I стає Королем Речі Посполитої;

1789 рік – Конгрес США голосує за створення американської армії;

1793 рік – в британському спортивному журналі вперше згадують про гру в теніс;

1829 рік – після реорганізації лондонської поліції у Великій Британії засновують Скотленд-Ярд, офіційне поліцейське розслідувальне управління;

1897 рік – у театрі «Олімпо», що в Буенос-Айресі, на прем'єрі вистави «Креольський суд» вперше виконують танго;

1922 рік – в Звенигородці на Черкащині під час інспірованого більшовицькими агентами "з'їзду" отаманів Холодного яру, арештовують більшість цих отаманів;

1926 рік – закрита й проголошена музеєм Києво-Печерська лавра;

1938 рік – засуджують до страти українського письменника, бандуриста Гната Хоткевича;

1941 рік – початок масових убивств у Бабиному Яру;

1954 рік – засновують Європейську організацію з ядерних досліджень.

Іменини

Цього дня день ангела святкують Віктор, Дорофей, Йосип, Людмила.